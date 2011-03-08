اولین اسناد رسمی قم در معرض دید عموم قرار گرفت

اسدالله گائینی به مناسبت یکصدمین سال راه اندازی نظام ثبتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به تاریخچه تاسیس این سازمان اشاره کرد و گفت: اولین قانون رسمی ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۹ به تصویب رسید و در همان سال نیز اداره ثبت اسناد کشور تاسیس شد.
وی ادامه داد: بعد از آن در سال ۱۳۰۲ این اداره به اداره کل ارتقاء یافت و سپس در سال ۱۳۵۲ این اداره کل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد.
گائینی اضافه کرد: محل استقرار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران و ادارات کل آن در مراکز استانها مستقر هستند و در استان قم نیز ابتدا در سال ۱۳۰۷ اداره ثبت اسناد در شهر قم تشکیل شد و بعد از دو سال از استان شدن آن، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم تأسیس گردید.
وی در خصوص حیطه وظایف این اداره کل گفت: برگزاری آزمون و صدور پروانه تخصصی برای مشاورین املاک و خودرو از جمله وظایف این اداره کل میباشد به علاوه نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و صدور حکم سردفتری برای متصدیان این دفاتر از دیگر وظایف بر عهده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان است.
پوشش ۱۱۰ دفترخانه اسناد رسمی و ۶۸ دفترخانه ازدواج و طلاق در قم
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم در خصوص تعداد دفاتر زیر نظر این اداره کل گفت: در استان قم نظارت بر ۱۱۰ دفتر خانه اسناد رسمی و ۶۸ دفترخانه ازدواج و طلاق بر عهده این اداره کل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان اشاره کرد و گفت: به پاس 100 سال تلاش و کوشش همکاران در نظام ثبتی کشور و استان قم نمایشگاهی در خصوص فعالیتهای کارکنان ثبت و دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق استان برپا شده است.
گائینی اضافه کرد: در این نمایشگاه فعالیتهای مربوط به ثبت اسناد، املاک، ازدواج، طلاق، بیو اجاره همین طور اسناد قدیمی بی، اجاره، وقف، اولین سند در خصوص خرید خودرو و اولین اسناد رسمی مربوط به املاک استان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
وی وسایل و ابزار اندازه گیری املاک و اراضی، انواع مترها و دوربینهای قدیمی را از دیگر آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: همچنین اسناد مالکیت که طی این سالها از نظر شکل، محتوا و ضریب امنیتی تغییر بسیاری داشتهاند و آخرین سند تک برگی که از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار است و امکان جعل را تا حد زیادی کاهش داده نیز در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
اولین وقف نامه استان قم مربوط به سال ۱۳۰۷ در معرض دید قرار گرفت
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آثار قدیمی این نمایشگاه گفت: اولین سند انتقال خودرو در سال ۱۳۱۷، اولین وقف نامه مربوط به سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۰۷ در خصوص وقف باغ و زمینهای مزوعی و... در فضای ۲۰۰ مترمربعی این نمایشگاه در معرض دید قرار دارد، به علاوه در حاشیه این نمایشگاه، نمایشگاه کتاب عمدتا در زمینههای ثبتی، حقوقی، جزایی و به طور کلی کتبی که به نوعی مربوط به ثبت اسناد و املاک میباشند نیز دایر است.
لازم به ذکر است نمایشگاه آثار و فعالیتهای مربوط به ثبت اسناد و املاک تا روز پنج شنبه نوزدهم اسفندماه در محل اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو، جنب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان واقع در خیابان ساحلی از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر برای بازدید علاقمندان دایر است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم از برپایی نمایشگاه فعالیتها و آثار مربوط به ثبت اسناد و املاک به مناسبت یکصدمین سال فعالیت نظام ثبتی کشور در قم خبر داد.
اسدالله گائینی به مناسبت یکصدمین سال راه اندازی نظام ثبتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به تاریخچه تاسیس این سازمان اشاره کرد و گفت: اولین قانون رسمی ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۹ به تصویب رسید و در همان سال نیز اداره ثبت اسناد کشور تاسیس شد.
نظر شما