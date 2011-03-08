3 مدیر در آذربایجان غربی عزل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر سلامت پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردم در آذربایجان غربی به 700 فقره از مشکلات و اختلافات بین مردم و دستگاههای اجرایی رسیدگی شد، افزود: در این راستا مدیران اجرایی سه دستگاه به دلیل عملکرد نامناسب از سمتهای خود عزل شده اند.

وی با بیان اینکه این طرح در شهرستانهای میاندوآب، نقده، مهاباد، ارومیه، شوط، پلدشت و چایپاره اجرا و ضمن ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی به شکایات مردم از دستگاهها نیز رسیدگی شد، اظهار داشت: عمده ترین مشکلات مردمی مطرح شده در خصوص نحوه ارائه خدمات توسط شرکتهای خدمات رسان، مسائل عمران شهری و منابع طبیعی بود.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری آذربایجان غربی در ادامه خاطر نشان کرد: این طرح در دیگر شهرستانهای استان نیز اجرا می شود که شهرستانهای چالدران وماکو در اولویت قرار دارند.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران واقع شده دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت بوده و بر اساس تقسیمات کشوری دارای 17 شهرستان و 41 شهر و بیش از سه هزار روستا است.