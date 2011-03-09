"انتقام" در کتابفروشیها نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از سری کتابهای "قدرت عجیب" است داستانی پلیسی و حادثه‌ای را روایت می‌کند که همراه با ماجراهای اسرار آمیز است.

در "انتقام" می‌خوانیم که جیمی کوارتز شبیه یک پسر معمولی است، اما در واقع او یک آدم-ماشین است؛ آدم-ماشینی که تا سالهای نوجوانی مثل همه نوجوانان دیگر پرورش یافته است. اما ناگهان با برملا شدن یک راز، جیمی با خود جدیدش روبه‌رو می‌شود.

در این کتاب آمده است: همین که چشم جیمی به محله چینیها افتاد، فهمید که حق با ویگو بوده. جایی از آنجا بهتر را برای مخفی‌شدن در هیچ جای زمین نمی‌توانست تصور کند –حتی غاری در وسط یک صحرا یا وسط کوهی در شمال مغولستان. هرگز ازدحام این همه آدم را در میان خیابانها ندیده بود- حتی در مرکز لندن. آنها به یکدیگر تنه می‌زدند و شانه به شانه هم از عرض خیابان می‌گذشتند.

از دیگر داستانهای مجموعه "قدرت عجیب" که از این نویسنده و به وسیله شهلا انتظاریان ترجمه و منتشر شده است می‌توان به آدمکش، هدف و خرابکار اشاره کرد.

کتاب "انتقام" با شمارگان 2500 نسخه در 336 صفحه و به قیمت 5500 تومان منتشر شده است.