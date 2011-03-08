فضا را برای نقد نقشه علمی فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور در مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما با اشاره به پیشینه اجرایی تدوین نقشه جامع علمی کشور گفت: چون با آغاز اجرای نقشه جامع علمی کشور نقدهایی آبدار و چالش‌برانگیز مطرح می‌شود و متفکرانی که در برنامه ریزی بوده یا نبوده‌اند به طور جدی توجه می‌کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 50 هزار صفحه پژوهش های قبلی اعم از مقاله، کتاب و گزارش و پژوهش‌ها و اسناد قبلی را گردآوری کرد و در اختیار برنامه‌ریزان نقشه جامع علمی کشور قرار داد.

وی افزود: بنابراین انتظار می‌رود نقدهایی که صاحب نظران به نقشه جامع علمی کشور وارد می‌کنند در کوتاه‌ترین مدت جمع‌آوری و در این نقشه اعمال شود.

معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: مجموعه کارهایی که در کمیسیون‌های مختلف برای تدوین نقشه جامع علمی کشور تدوین شده در یک مجموعه 100 صفحه‌ای و در نهایت اهم و برجسته‌های نقشه در بیست و چند صفحه تدوین شد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

واعظ زاده با بیان اینکه در اوایل تدوین نقشه جامع علمی کشور گمان بر این بود که این نقشه باید در زمانی یک ساله تهیه شود، گفت: بنابراین فشار زیادی بر روی برنامه‌ریزان وارد شد و جلسات فوق‌العاده و گاه در جلسات 5 تا 6 شش ساعته مباحث اساسی مطرح و حل و فصل می‌شد.

وی افزود: همچنین در سال 87 و 88 نیز 38 میلیارد تومان در بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای اجرای نقشه پیش بینی شد چرا که فکر می‌کردیم کار تدوین نقشه جامع علمی باید در مدت فشرده ای به پایان برسد.