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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-1 /

اسپانیا و ایتالیا ؛ میزبان همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری ایران

اسپانیا و ایتالیا ؛ میزبان همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری ایران

همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در روزهای 17 تا 21 اسفند ماه در دو کشور اسپانیا و ایتالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه های مورد بحث در همایش سرمایه گذاری در بخشهای انرژی (نفت و گاز)، منابع معدنی، مسکن، هتل سازی و مناطق گردشگری است.

تعداد 82 پروژه سرمایه گذاری کشور با حجم سرمایه گذاری 2750 میلیون یورو به سرمایه گذاران ایتالیایی و اسپانیایی معرفی خواهد شد.

کارآفرینان و صاحبان پروژه های سرمایه گذاری در این همایش به صورت رو در رو و با استفاده از مشاوره های حقوقی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری با سرمایه گذاران خارجی در پانل های تخصصی به تبادل نظر خواهند پرداخت و طرح های خود را به سرمایه گذاران  اسپانیایی و ایتالیایی معرفی خواهند کرد.

با توجه به مزیت های اقتصادی ایران، تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار، شوق و اشتیاق بخش خصوصی برای حضور در محیط اقتصادی کشور، این همایشها بتوانند زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را فراهم کند.

کد مطلب 1269812

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