کارگاه گروه تئاتر "لیو" در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه که به درخواست دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود رشته‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. این کارگاه در رشته‌های کارگردانی، بازیگری، نقد، تجزیه و تحلیل متن و طراحی صحنه که توسط محمدحسن معجونی، رضا بهبودی و دیگر اعضا گروه تئاتر " لیو" تدریس می‌شود.

پیش از این حسن معجونی سرپرست گروه تئاتر "لیو" در دانشگاه علم و صنعت کارگاهی برگزار کرد که حاصل آن نمایش "قرمز و دیگران" نوشته محمد یعقوبی بود که در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه رفت.

برگزاری کارگاههای تئاتر در دانشگاههای مختلف در راستای اهداف آموزشی - پژوهشی گروه تئاتر "لیو" است که در کنار نشست‌های تخصصی این گروه برگزار می‌شود. کارگاه دانشگاه شهید بهشتی در 12 جلسه برگزار می‌شود که اولین جلسه آن شنبه گذشته پشت سر گذاشته شد.

همچنین دو نمایش" دایی وانیا" و "مرغ دریایی" به کارگردانی حسن معجونی شنبه 21 اسفند در تماشاخانه ایرانشهر اجرای ویژه دارند. "مرغ دریایی" هر شب تا 23 اسفند ساعت 17:30 در سالن استاد سمندریان و نمایش "دایی وانیا" ساعت 20:30 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شوند.