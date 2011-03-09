تصاویر گورستانهای آینده/ ساختمان 34 طبقه زیستی با گنجایش 60 هزار قبر!

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه طرحهای مفهومی ساختمانهای آینده در سالهای اخیر رواج زیادی یافته اند. ساختمانهایی که در آینده به بهبود کیفیت زندگی انسانها کمک خواهند کرد.

اکنون به نظر می رسد که طراحان قصد دارند از این ساختمانها برای بهبود کیفیت مرده ها نیز استفاده کنند. یکی از این طرحها مربوط به یک ساختمان 34 طبقه دوستدار محیط زیست دارای 4 هزار اتاق است که در آینده در فضایی به وسعت حدود 25 هزار متر مربع 60 هزار قبر را در خود جای خواهد داد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، تصاویر مفهومی این گورستان مدرن که قرار است در شهر میلان ایتالیا ساخته شود در نمایشگاهی از 10 مارس در "مرکز شهری" گالری ویتوریو امانوئل میلان به معرض دید گذاشته خواهد شد.

این ساختمان که "آسمان بیکران" (Cielo-Infinito) نام دارد با استفاده از سیستمهای نورپردازی زیستی می تواند تمام 24 ساعت شبانه روز را در حالت روز نگه دارد.

این گورستان مدرن همچنین محیطی ایده آل برای برگزاری برنامه های فرهنگی و نمایشگاههای هنری است و همزمان می تواند جایگاهی مناسب را برای مردگان ارائه کند.

شهر میلان در حال حاضر دارای یکی از زیباترین گورستانهای دنیا به نام "گورستان تاریخی" است. در این گورستان وسیع که بیش از دو قرن قدمت دارد مقبره های خانوادگی و قبرهای تکی به مجسمه های بسیار زیبایی آراسته شده اند.

بنابراین در آینده، این شهر دارای دو گورستان خواهد شد که یکی تاریخ گذشته و دیگری آینده را به تصویر می کشد.

تصاویر زیر گورستان تاریخی میلان را نشان می دهند که یکی از زیباترین گورستانهای دنیا و یکی از جاذبه های گردشگری این شهر است

مجسمه ای از شام آخر در مقابل یک مقبره خانوادگی

داخل تمام این خانه های کوچک قبر است. ساختمان وسط با الهام از برج پیزا ساخته شده است