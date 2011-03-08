2 کشوری که بیشترین دانشجوی ایرانی را دارد/ ایجاد سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی امروز سه شنبه در نشست خبری معاونت دانشجویی وزارت علوم افزود: با رایزنی‌های انجام شده، دانشگاه‌های دو کشور هند و مالزی مجددا مورد اعتبار سنجی قرار گرفتند و تعدادی از این دانشگاه‌ها با استانداردهای علمی کشور ما مطابقت نداشت که بر این اساس این تعداد از دانشگاه‌های مالزی از فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم خارج شدند.

وی اظهار داشت: از سال 90 به بعد احتمال دارد سالانه تقاضای حدود 2 هزار نفر از دانشجویان کارشناسی و کاردانی برای رفتن به این دو کشور کاهش یابد.

ملاباشی درباره اجرای آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه ها گفت: تنها دو دانشگاه از شهر تهران آیین نامه نقل و انتقال را به دلایلی اجرایی نکرده‌اند اما در سایر دانشگاه‌ها این آیین نامه اجرایی شد و از طریق مهمان مبنا که توسط سازمان سنجش انجام گرفت 4 هزار و 600 نفر انتقال یافتند.

معاون دانشجویی وزیر علوم درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: تشکیل این سازمان از سوی شورای عالی اداری و مجلس شورای اسلامی به وزارت علوم ابلاغ شده و در حال حاضر در حال نهایی کردن چارت این سازمان به مدت سه ماه هستیم.

وی به برنامه ریزی برای افزایش واحدهای تربیت بدنی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دانشجو باید در هر چهار سال تحصیل خود در دانشگاه با تربیت بدنی آشنا و همراه باشد و بر این اساس واحدهای تربیت بدنی از دو واحد به چهار واحد باید افزایش یابد.