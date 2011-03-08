47 جایگاه سی ان جی گلستان راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه کلنگ زنی گازرسانی به 12 روستای کلاله افزود: گاز گلستان تاکنون توانسته 527 روستا و تمامی شهرهای استان و همچنین 47 جایگاه CNG را مورد بهره برداری قرار دهد.

وی اظهار داشت: همچننی تاکنون 75 درصد از جمعیت روستایی و 100 درصد جمعیت شهری از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی درباره گازرسانی به روستاهای کلاله گفت: گاز رسانی به این 12 روستا نیاز به اجرای حدود 19 کیلو متر خط تغذیه و 6 کیلو متر خط توزیع و سه ایستگاه تقلیل فشار دارد که هزینه برآوردی آن بالغ بر 30 میلیارد ریال پیش بینی شده است،

مدیرعامل گاز گلستان بیان داشت: امیدواریم با تلاش و همیاری مردم منطقه و تسریع در آزاد سازی مسیر بتوانیم تعدادی از روستاهای مذکور را تا دهه فجر سال آینده مورد بهره برداری قرار دهیم.

سنگدوینی گفت: با اتمام عملیات گاز رسانی به روستاهای مذکور حدود 10 هزار نفر از جمعیت این منطقه از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.