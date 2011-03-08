به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آل مهدی مترجم آثار محمد عابد الجابری با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: ترجمه کتاب ابن رشد اثر محمد عابد الجابری در مراحل آخر قرار دارد و اثر در حال ویراستاری است.

وی افزود: ناشر این اثر به احتمال زیاد نسل آفتاب خواهد بود. بعد از این کار به سراغ عبدالله عربی خواهم رفت و کتاب فهم تاریخ را ترجمه خواهم کرد.

وی در مورد کتاب "خوانش نوین از فلسفه مغرب و اندلس" نیز گفت: ترجمه این اثر تحویل نشر ثالث شده ولی هنوز بیرون نیامده است. این کتاب احتمالاً ظرف چهار ماه آینده در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی در مورد پرداختن به نقدهایی که به الجابری از سوی منتقدانی چون جرج الطرابیشی شده نیز گفت: طرابیشی چند کتاب در نقد "نقد عقل عربی" جابری دارد. به احتمال قوی در آینده نقدهایی بر این نقدها خواهم نوشت چرا که معتقد هستم نقد عامل پیشرفت در جامعه است.

از جابری متفکر و فیلسوف مراکشی کتابهایی با عناوین نقد عقل عربی، خوانش نوین از فلسفه فارابی و ابن سینا و سقراطهایی از گونه دیگر با ترجمه سید محمد آل مهدی منتشر شده است.