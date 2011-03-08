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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

تقدیر از فعالان نقشه علمی /

اسامی فعالان تدوین نقشه جامع علمی کشور

اسامی فعالان تدوین نقشه جامع علمی کشور

فعالان تدوین نقشه جامع علمی کشور همزمان با رونمایی نقشه با حضور رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه با حضور رئیس جمهور و معاون علمی ریاست جمهوری از فعالان تدوین نقشه جامع علمی کشور تقدیر به عمل آمد.

صادق واعظ زاده، بابک نگاهداری، حمید پارسانیا، محمدجواد لاریجانی، دکتر حمیدرضا طیبی، دکتر اعتصامی، مهندس مهدی نوید، دکتر حسین سوزنچی، دکتر مجد، دکتر فاتح راد، مهندس محسن نادری منش، امیرعلی سیف‌الدین، دکتر سید فرهنگ فصیحی، مهندس صابر میرزایی، دکتر اکرمی فرد، دکتر صاحب‌کار، دکتر قدسی‌پور، دکتر آریا الستی افرادی بودند که در مراسم رونمایی از نقشه علمی کشور به عنوان فعالان تدوین نقشه معرفی شدند.

کد مطلب 1269823

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