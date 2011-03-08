به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی پژومند راد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد استقبال از بهار هدف از انجام این فعالیت را تغییرات و تمهیدات ترافیکی مانند یک طرفه نمودن برخی از معابر هسته مرکزی شهر و افزایش مسافران نوروزی اعلام کرد.

وی افزود: هم اکنون تیم‌های اجرایی مرکز کنترل از ابتدای اسفند ماه فعالیت خود را افزایش، و نسبت به تعویض، ترمیم چراغ‌ها، فانوس‌های فرماندهی معیوب و مستهلک در سطح شهر اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کارکنان مرکز کنترل ترافیک با تلفن‌های 8522500 و 8522600 از ساعت شش بامداد تا 24 بعدازظهر آماده پاسخ‌ گویی، دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان هستند و درصورت مشاهده هر گونه خرابی و عیب چراغ‌ های فرماندهی، نسبت به بهبود و رفع نقص اقدام خواهند کرد.

معاون امور اجرایی این سازمان نیز اظهار داشت: با توجه تشکیل ستاد استقبال از بهار 90 در شهرداری مشهد، حوزه اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک تلاش‌های خود را جهت آماده‌ سازی برای پذیرایی از میهمانان نوروزی شهر مقدس چند برابر کرده ‌است.

رضا نقوی تصریح کرد: هم اکنون در راستای بهینه ‌سازی و بهره ‌برداری مناسب از معابر و ایجاد نظم و روانی حرکت وسایل نقلیه، این سازمان عوامل اجرایی خود را برای زیبا ‌سازی مبلمان شهری به ‌خصوص در محدوده مرکزی شهر بسیج نموده است.

وی گفت: خط‌ کشی‌های محوری و خطوط عابر پیاده و نقوش هدایت کننده خیابان‌ های محدوده مرکزی شهر علی ‌رغم برودت هوا و کاهش توان کاری، به مجرد مطلوب شدن شرایط جوی، در کوتاه ‌ترین زمان ممکن اجرا خواهد شد.

معاون اجرایی سازمان ترافیک محدوده خط ‌کشی خیابان‌ های مورد نظر را بلوار مصلی، خیابان 17 شهریور، بلوار وحدت، خیابان امام رضا، بلوار طبرسی، خیابان شیرازی، خیابان نواب و بلوار فردوسی عنوان کرد

