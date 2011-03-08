ارتقا سطح فرهنگی لازمه فعالیت کانونهای تبلیغی است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به اینکه در حال حاضر 34 کانون فرهنگی و تبلیغی در کردستان مشغول ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی هستند، افزود: از این تعداد 17 کانون در شهرستان سنندج، 11 کانون در شهرستان قروه، سه کانون در دهگلان و سه کانون در شهرستان سقز مشغول ارائه خدمات هستند.

وی میانگین اعضای هر کانون فرهنگی را 30 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 10 نفر متقاضی راه اندازی کانون فرهنگی و تبلیغی به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه کرده اند که در صورت داشتن صلاحیت مجوز فعالیت برای آنها در اردیبهشت ماه سال آینده صادر می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت های مردمی متناسب با نیازهای بومی در راستای خط دهی فکری در مقابله با انحرافات فکری و فرهنگی از مهمترین رسالتهای کانون های فرهنگی و تبلیغی استان در راستای ارتقای سطح فرهنگی است.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه این کانون ها باید با انجام برنامه های فرهنگی مردم را با توطئه های شوم دشمنان آشنا کنند، خاطر نشان کرد: بدون شک تلاش جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، مستلزم همکاری و مساعدت تمام نیروها و عناصر مؤمن، متعهد و دلسوز انقلاب است، زیرا دشمن به خوبی می ‌داند که در یک کشور انقلابی و نظام حکومت اسلامی که براساس احیای ارزشهای دینی و مذهبی به‌ وجود آمده، راه نابودی آن استحاله کردن ارزش‌ های آن است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان از فعالیت کانون های فرهنگی و تبلیغی در طول سال حمایت می کند، خاطر نشان کرد: هدف و انگیزه واقعی از ایجاد این کانون های فرهنگی و تبلیغی جلب مشارکت و همکاری جوانان برای مشارکت در برنامه ‌های دینی و خدمت به جامعه دینی است و انتظار می رود که در این مسیر شاهد اقدامات و برنامه های مناسبی باشیم.