تبریک ابوترابی فرد به آیت الله مهدوی کنی/ تقدیر از آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت ‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس اظهار داشت: اقدام نمایندگان مردم و فقهای برگزیده ملت ایران در مجلس خبرگان رهبری را در انتخاب حضرت آیت‌الله مهدوی کنی فقیه فرزانه، سیاستمدار هوشمند، عالم خدومی که در طول عمر ارزشمند و برآمده از آموزه‌های دینی و اخلاقی خویش همیشه در تداوم بخشیدن به راه امام(ره)، دفاع از اندیشه‌ها و آرمان‌های امام (ره) و تلاش در راه تحقق ایده های رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی پیشگام بودند و نقش کلیدی ایفا می‌نمودند به عنوان ریاست مجلس خبرگان خدمت مردم و فقها و علمای مجلس خبرگان رهبری و خدمت حضرت آیت‌الله مهدوی کنی تبریک عرض می‌نمایم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که از تلاش ارزشمند حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول حضورشان در ریاست مجلس خبرگان رهبری تقدیر و تشکر کنم، اظهار کرد: لازم می‌دانم برای آگاهی ملت در این حوزه آنچه را شخصا در جریان بودم به اطلاع ملت و عموم مسلمانان جهان برسانم. در آستانه شکل‌ گیری مجلس خبرگان در دوره چهارم بسیاری از علما و شخصیت‌ها از حضرت آیت ‌الله مهدوی کنی تقاضا داشتند که برای این دوره کاندیدا شوند. بنده از نزدیک شاهد بودم ایشان به همین دلیل که فرصت را برای حضور و مدیریت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فراهم کنند از این‌که کاندیدای دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری شوند ابا کردند.

ابوترابی افزود: چندی قبل آیت‌ الله امامی کاشانی حضور حضرت آیت‌الله مهدوی کنی رسیدند و ضمن طرح درخواست فقهای محترم مجلس خبرگان نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را منعکس کردند که اگر شما کاندیدا شوید بنده حضور نخواهم یافت و درخواست نمودند که برای انجام این مسئولیت در این مقطع حساس آمادگی خود را اعلام کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آیت‌الله مهدوی کنی که در طول عمر با برکت خود نشان داده است هیچ‌گاه برای پذیرش مسئولیتی در عرصه رقابت با دیگری حضور نیافته و خادمین ملت ایران در نظام جمهوری اسلامی خصوصا در سطح نهاد فاخری چون مجلس خبرگان بر اساس احساس مسئولیت ورود پیدا می‌کنند پذیرفتند که با توجه به درخواست فقهای عظام و درخواست آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی برای قبول این مسئولیت کاندیدا شوند، و امروز با لطف خدای متعال در یک فضای برآمده از صمیمیت، همدلی، وحدت و انسجام، این مسئولیت در اختیار عالم ربانی قرار گرفت که با تکیه بر عمری تحصیل آموزه‌های دینی، تهذیب نفس و خدمت به انقلاب و نظام و دفاع از آرمان‌های امام(ره) و رهنمودهای رهبر انقلاب این سکان‌دار هوشمند، مقتدر و شجاع نظام جمهوری اسلامی تلاش نمودند در این جایگاه رفیع مسئولیت دیگری را بپذیرند و در خدمت نظام، انقلاب و ملت و امت اسلام در این شرایط حساس انجام وظیفه نمایند.

وی با آرزوی توفیق برای مجلس خبرگان و ریاست این مجلس، اظهار امیدواری کرد، کاروان قدرتمند نظام جمهوری اسلامی با هدایت ناخدای خدامحور آن بر همه مشکلات فائق آیند و با وحدت و همدلی و انسجام ملی و اسلامی این مسیر عزت و اقتدار را با شوکت بپیمایند.

ابوترابی در ادامه شهادت چهار تن از محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان در حین انجام ماموریت، ارتحال آیت‌الله امامی محضر مردم استان اصفهان و هم‌چنین رحلت والده رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد را تسلیت گفت.