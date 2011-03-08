منطقه ویژه اقتصادی در مرز ایران و افغانستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نزدیکی خراسان رضوی به بازار های آسیای میانه به ویژه ترکمنستان و افغانستان، باید با حمایت همه دستگاه ها نسبت به تقویت حضور بخش خصوصی در این کشور ها قوی‌ تر و با برنامه ‌تر از گذشته وارد عمل شویم.

وی افزود: باید با برنامه ریزی جدی و منظم این بازار را به یک بازار همیشگی و پایدار برای تجار ایرانی تبدیل نماییم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: به منظور استفاده از ظرفیت مرز در این منطقه، احداث منطقه ویژه اقتصادی به تصویب دولت رسیده که پس از تعیین مکان عملیات احداث آن آغاز خواهد شد تا بازرگانان با کمترین هزینه تولید و مشکل کالاهای خود را صادر و از سرمایه های شناوری که در افغانستان وجود دارد استفاده کنند.

عبدالملکی تصریح کرد: برنامه احداث خط لوله گاز طبیعی و فرآورده های نفتی جهت صادرات سوخت به افغانستان از برنامه های مسئولان استان است.