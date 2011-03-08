جهاد دانشگاهی نیازمند تغییرات ساختاری است

محمدحسین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شایعات پیرامون کنارهگیری علی متقیان از سمت مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و پذیرش این استعفا از سوی وی، گفت: من از 5، 6 ماه پیش که به جهاد دانشگاهی آمدم در فکر تحولات ساختاری در این نهاد بودهام و این یک واقعیت است که تقویت جهاد نیامند تغییراتی ساختاری است.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا تغییر مدیرعامل ایسنا در میان این تحولات ساختاری جای میگیرد؟" تاکید کرد: بله. این بحث مطرح است ولی هنوز عملی نشده است. بالاخره باید ایسنا هم بر اساس نوع فعالیتهای جدید در جهاد دانشگاهی تغییر پیدا کند.
رئیس جهاد دانشگاهی درباره زمان این تغییر گفت: مشخص نیست ولی گزینههایی را مد نظر دارم که هنوز هیچ یک از آنها قطعی نشده است.
در روزهای اخیر شایعههایی درباره استعفای علی متقیان از سمت مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده است. گفته میشود وی روز 15 اسفند با ارسال نامهای به رئیس جهاد دانشگاهی نسبت به برگزار نشدن جلسات هیئت مدیره در 6 ماه گذشته اعتراض کرده و خواستار تعیین تکلیف خود از سوی یادگاری شده است.
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