علوم باید در جهت شکوفایی انسان هم افزا شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور با تبریک به دست اندرکاران تدوین این نقشه علمی تصریح کرد: امیدوارم این کار پرحجمی که اساتید در جهت مشخص کردن نقشه راه علمی کشور انجام داده اند برای هم افزایی و هدفمند کردن کارهای علمی جهت شکوفایی روز افزون کشور موثر باشد.

وی در ادامه به جایگاه علم و انسان در جهان اشاره کرد و گفت: انسان بدون علم معنایی ندارد و زمانی که علم بیاید، عزت و حکمت نیز در پی آن می آیند و هر زمانی که پرده های علم کنار برود انسان به اوج می رود.

وی در ادامه با بیان اینکه علم نور است و خدا هم نور است، گفت: در مسیر کسب علم انسان می تواند به جایی برسد که نور شود.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان به شرایط علمی امروز کشور در جهان اشاره کرد و با طرح این سئوال که آیا انسان علم را مدیریت می کند یا علم انسان را مدیرت می کند، گفت: من فکر می کنم در برخی از عرصه ها کار از دست انسانها خارج شده است و اگر علم تحت مدیریت انسان بود اجازه ساختن بمب های اتمی و میکروبی را نمی داد.

رئیس جمهور تصریح کرد: شاید لازم باشد تلاش کنیم علم را به مسیر حقیقی اش یعنی حقیقت بشر برسانیم. زیرا هر نوع دستاورد علمی لزوما مفید نیست.

وی در ادامه روند رشد علمی کشور را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: این امر یک شرط دارد و آن اینکه علم به دست آمده در راستای آرمانهای انسانی باشد و شرط دومش نیز آن است که علوم غصب شده هم افزا شود.

وی اظهار امیدواری کرد که نقشه راهی که ترسیم شده این دو راهبرد را محقق کند یعنی تولید علم در جهت شکوفایی انسان تنظیم شده و تمام تلاشهای علمی کشور هم افزا شود.

رئیس جمهور در پایان تدوین نقشه جامع علمی کشور را ابتدای راه دانست و گفت: تصور نشود این نقشه کاملا جامع تدوین شده است بلکه باید به طور مداوم این نقشه به صورت گویا اصلاح شود تا بتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.