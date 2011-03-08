سرهنگ حمیدرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی استان یکی از مجریان طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر است که در صورت اجرایی نشدن این طرح از سوی شهرداری پایتخت معنوی ایران، پلیس راهور نیز این طرح را اجرا نخواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت محدود خیابان ‌های منتهی به حرم مطهر رضوی اظهار داشت: با توجه تمرکز حضور زائران در ایام نوروز در محدوده مرکزی خیابان‌ها، پلیس راهور استان در نظر دارد به‌ منظور مدیریت ترافیک در خیابان‌های محدوده حرم مطهر، دست به این اقدام بزند.

جعفری تاکید کرد: ظرفیت خیابان‌ های اطراف حرم مطهر محدود است و پیش‌ بینی گونه ‌ای از مدیریت آمد و شد در این خیابان‌ها، امری ضروری و انکار ناپذیر است.

رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: آنچه که در این میان حائز اهمیت است بررسی ضرورت اجرای طرح ترافیک و مشکلات اجرا به‌ منظور ارائه طرحی جامع و کامل در راستای ایجاد ترافیکی روان در این محدوده از شهر است.

