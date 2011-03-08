محمدرضا منصوری مجری طرح فیلم سینمایی "یه حبه قند" به خبرنگار مهر گفت: نسخه این فیلم که به جشنواره فجر ارائه شده 117 دقیقه بود. با وجود این زمان که بیش از استاندارد سینمای ایران است، اما با بازخوردهای بسیار خوبی روبرو شدیم ولی کارگردان کار تصمیم گرفتند سه دقیقه از فیلم را برای اکران عمومی کوتاه کنند. البته "یه حبه قند" اپتیک مجدد خواهد شد و طبق رایزنی‌های انجام شده برای اکران دوم بهار سال 90 روی پرده می‌رود.

فیلمنامه "یه حبه قند" توسط محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین به نگارش درآمده و در خلاصه داستان آن آمده است: سکوت خانه باغ قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچک‌ترشان پسندیده به یاری مادر شتافتند. این اقامت برای خواهران و باجناق‌ها شاید دردسر باشد ولی برای بچه‌ها یک آرزوی بزرگ است تا این که ...

در این فیلم آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری ، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم‌زاده، رضا کیانیان، روح‌الله مفیدی، ریما رامین‌فر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضل‌الهی، شیدا خلیق، علی‌رضا رشیدی، علی‌رضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور،‌ نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی بازی کردند.

"یه حبه قند" به تهیه‌کنندگی رضا میرکریمی ساخته شده و محصول حوزه هنری است.