32 هزار نفر از گیلان به مناطق جنوب کشور اعزام می شوند

سردار محمد عبدالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعزام با هدف ترویج فرهنگ ارزشمند جهاد و شهادت در دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان و یادآوری حماسه ها و ایثارگری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، تعمیق باورهای معنوی، تحکیم پیوند جوانان با شهدا، تقویت خط بصیرت انقلابی، دشمن شناسی و ولایت محوری با مشارکت سازمان ها و ادارات استان با شعار " راه شهیدان، راه بصیرت است " از پنجم اسفند تا 15 فرودین ماه از تمام شهرهای گیلان انجام خواهد شد.

وی اعلام کرد: امسال علاوه بر پادگان شهید حبیب اللهی در اهواز، چهار مدرسه در آبادان نیز برای اسکان زائران پیش بینی شده است و تاکنون 89 هزار و 29 نفر از جوان دانش آموز به مناطق جنگی اعزام شده اند.

رئیس ستاد راهیان نور گیلان گفت: زائرانی که در قالب کاروان های راهیان نور اعزام می شوند از مناطق عملیاتی اروند کنار، شلمچه، کوشک، طلائیه خرمشهر، هویزه، هلاویه، دوکوهه و چزابه به مدت پنج روز بازدید خواهند کرد که هر کاروان به نام یک شهید از گیلان نام خواهند گرفت، در ضمن به هر یک از زائران محموله فرهنگی شامل چفیه، کتاب خاطره، مهر و نقشه عملیاتی رزمندگان گیلان اهداء خواهد شد.

وی در ادامه از همه کسانی که تمایل به بازدید از مناطق جنگی کشور را دارند خواست برای ثبت نام به سپاه شهرستانها و مراکز اردویی سپاه قدس مراجعه کنند.