نخستین دوره مسابقات کیک بوکسینگ خراسان رضوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی خراسان رضوی که صبح سه شنبه در سالن شهدای مجد مشهد برگزار شد بیش از 150 شرکت کننده از مشهد، قوچان، تربت حیدریه، تربت جام، فریمان و نیشابور حضور داشتند.



در این دوره از مسابقات در وزن 54- مجید نظری، 51- حمید تقدیری، 57- امین حسینیان، 60- معیاد قندی، 63- سعید حیدری، 67- پوریا شیخ الواعظی، 71- علی روح پرور، 75+ علی سیاح، جایگاه نخست رده جوانان را بدست آوردند.



همچنین در رده سنی بزرگسالان نفرات برتر وزن های 91+ سعید عرب، 91- خلیل ناصری نسب، 86- آرمان شهبازی، 81- سلیمان امیری، 75- مجید قدرت پناه، 71- مهدی بافکر، 67- محسن پور حاجی رضایی، 63.5- نادر منصوری، 60- جواد خورسند، 57- علیرضا بتوراد، 54- مجید ایزانلو و یاسر کرم دادی در وزن 48- بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستادند.



نخستین دوره مسابقات کیک بوکسینگ خراسانی رضوی با عنوان جام رضوان در مجموع تیمی با قهرمانی تیم کیک بوکسینگ فول کنتاکت به سرپرستی ابراهیم صادقی با 144 امتیاز در رده نخست، تیم اسپرت کیک بوکسینگ به سرپرستی ناصر خراسانی با احتساب 86 امتیاز در رده دوم و در سکوی سوم این دوره از مسابقات تیم فول کیک بوکسینگ به سرپرستی جواد پرتوئی نیا با مجموع 40 امتیاز همراه شد.



جام اخلاق این دوره از مسابقات به تیم تای کیک بوکسینگ به سرپرستی محمد عباس پوران تعلق گرفت و محمدعلی قندی عنوان بهترین داور مسابقات را از آن خود کرد.