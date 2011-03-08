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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

93 فیلم در جشنواره بین المللی فیلم رشد آذربایجان غربی اکران می شود

93 فیلم در جشنواره بین المللی فیلم رشد آذربایجان غربی اکران می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد آذربایجان غربی از اکران 93 فیلم تربیتی و آموزشی در جشنواره بین المللی فیلم رشد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا فکری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان غربی طی سال گذشته رتبه دوم این جشنواره را کسب کرد، افزود: در این راستا امسال 93 فیلم با مفاهیم مختلف تربیتی و آموزشی از کشورهای ایران، چین، کره، لبنان 27 فروردین تا دوم اردیبهشت سال 90 در سینماهای استان اکران می شود.

رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه آذربایجان غربی با بیان اینکه این فیلم در قالب آموزشی، تربیتی، اخلاقی و خانوادگی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و خانوادگی برای همکاران فرهنگی آماده شده، اظهار داشت: فیلم های این جشنواره روزانه در هفت سانس در شانزده منطقه و شهرستان اکران شده و داوری بخشهای مختلف جشنواره توسط داوران تهران خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری آیین تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری دانشگاهها در سال 89 و چهارمین جشنواره ره یافتگان علم و دانایی 26 اسفندماه سالجاری خبر داد و بیان داشت: در این مراسم از 60 دانش آموزی که در کنکور سراسری سال 89 دانشگاهها رتبه های زیر هزار آورده اند، تجلیل خواهد شد.

رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان سال 89 با یک پله رشد در کشور مقام 15را در رتبه های برتر کنکور بدست آورده، بیان داشت: در جشنواره چهارم ره یافتگان علم و دانایی از 36 دانش آموزی که از رتبه یک هزار تا دو هزار کنکور سراسری در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز پذیرفته شده اند، تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 1269843

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