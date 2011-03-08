توقف ارائه سرویس ADSL/ افزایش 14 برابری قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران از وجود 28 میلیون کاربر اینترنت در کشور حکایت دارد که از این تعداد تنها 734 هزار نفر کاربر اینترنت پرسرعت هستند و بیش از 98 درصد کاربران ایرانی از اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت حمایت نکردن شرکتهای مخابرات استانی را دلیل این عدم توسعه می دانند.

این در حالی است طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت کشورها براساس میزان استفاده کاربران از اینترنت پرسرعت که ملاک توسعه یافتگی است سنجیده می شود و دیگر اینترنت دایل آپ مطرح نیست که با این احتساب ضریب نفوذ اینترنت در ایران به یک صدم هم نمی رسد.



افزایش قیمت تمام شده معضل جدید ارائه ADSL

به گزارش مهر، در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال 92 باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال 95 باید 60 درصد خانوار‌ها و تمامی کسب‌ و ‌کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است و این درحالی است که طی چندین سال گذشته شرکتهای PAP تنها موفق به دایری 700 هزار خط پرسرعت شده اند که چندی است با ورود شرکتهای مخابراتی به این عرصه عملا با توقف توسعه این بخش در استانهای مختلف مواجه شده اند.

محمدحسن شانه ساز زاده مدیر یکی از شرکتهای PAP در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویسهایی که از سوی مخابرات به شرکتهای PAP داده می شود خبر داد و گفت: با خصوصی شدن مخابرات و وارد شدن آن به حوزه DSL ، این شرکت به صورت غیرقانونی قیمت تمام شده سرویس ها را برای رقبا افزایش می دهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.

وی با بیان اینکه در صورتحسابهای شرکتهای PAP هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبرو هستیم به مهر گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام شده صورتحسابهای ارائه شده از سوی مخابرات به PAP ها، غیر قانونی است چرا که باید تمامی تعرفه ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.

مدیرعامل شرکت شاتل با تاکید بر توقف سرویس دهی به PAP ها به دلیل عدم پرداخت این صورتحسابها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده ایم و این سازمان نیز به عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکتهای مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام شده این سرویس را ندارند. اما این شرکتها با بی توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور می کنند که صورتحسابهای جدید را پرداخت کنیم.

رگولاتوری اقدامی قاطع انجام نمی دهد



شانه ساز زاده با اشاره به افزایش 3 تا 14 برابری بهای فضا، پاور و هزینه طراحی تجهیزات پسیو از سوی شرکتهای مخابرات استانی به مهر گفت: این شرکتها حتی اعلام نمی کنند که این افزایش قیمت بر چه اساسی است و تنها فاکتور کلی صادر می کنند که شامل هزینه های چند برابری است.

وی با تاکید بر اینکه این مشکل برای تمامی شرکتهای PAP از طرف همه شرکتهای مخابراتی وجود دارد خاطرنشان کرد: تنها برخی استانها برای پرداخت با ما تعامل دارند و سرویس های ما را متوقف نمی کنند اما برخی استانها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه در صورت عدم پرداخت این مبالغ سرویس دهی را قطع می کنند.

مدیرعامل شاتل تصریح کرد که مخابرات ایران باید با دریافت مجوز از رگولاتوری، تعرفه ها را تغییر دهد اما از آنجایی که سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اقدامی قاطع در این مورد انجام نمی دهد هر یک از شرکتهای مخابراتی نسبت به تغییر بهای تمام شده و افزایش آن اقدام کرده و بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان می کنند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس به مشکلاتی همچون عدم تامین پهنای باند برای توسعه خطوط و زیانهای ناشی از افزایش تعرفه خطوط E1، افزایش چند برابری هزینه تمام شده سرویس ها نیز اضافه شده است.

آسیب رسانی به مشترکان ADSL

ابوطالب بزرگر مدیر روابط عمومی گروه شرکتهای PAP نیز با اشاره به افزایش بها در صورتحسابهای جدید PAP ها به مهر گفت: قیمت سرویس دهی مخابرات به PAP ها برخلاف مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه شرکتهای مخابراتی قیمت امکانات مخابراتی مورد ارائه به شرکتهای PAP را بر خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات چند برابر کرده اند تاکید کرد شرکتهای مخابراتی می گویند تا زمانی که هزینه ها را بر اساس قیمتهای جدید پرداخت نکنید از دایر کردن سرویسهای جدید خودداری خواهیم کرد.



برزگر با بیان اینکه این اقدام بسیار غیر رقابتی است تصریح کرد: نتیجه این اقدام غیرقانونی چیزی نیست جز آسیب رسانی به مشترکانی که از سرویس های ADSL استفاده می کنند و نیز کاربرانی که قصد دارند از این سرویس بهره مند شوند این شهر است.

به گزارش مهر، شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) که موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند هم اکنون تنها 60 درصد از تعداد خطوط ADSL منصوب شده را به کاربران ارائه کرده اند و معتقدند که در شرایط موجود اضافه شدن کاربر جدید باعث افت کیفیت ارائه این خدمات خواهد شد.

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گزارش: معصومه بخشی پور