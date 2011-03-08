کاهش بار مالی قبوض گاز از سال آینده/ آخرین وضعیت تعیین نرخ جدید گاز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش بسیار زیاد قیمتهای گاز مشترکان خانگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه اولین قبض هدفمند گاز به صورت 45 روزه از 16 روز قبل در سراسر کشور توزیع شده است، گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز در زمستان قبوض مربوط به دوره دی و بهمن بالاترین میزان قیمت را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در دی و بهمن ماه امسال با توجه به کاهش دمای هوا به زیر صفر درجه در اکثر استانهای کشور تصریح کرد: در دو ماه ابتدایی فصل زمستان امسال مصرف گاز خانگی با ثبت یک رکورد جدید به 430 میلیون متر مکعب و کل مصرف گاز این کشور به 545 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 250 هزار مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، ادامه داد: در حال حاضر کارگروه های مختلفی در سطح شرکتهای گاز استانی و مناطق برای پاسخگویی و شفاف سازی قیمتهای مندرج در قبوض گاز مشترکان خانگی ایجاد شده است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه از فروردین ماه سال آینده همزمان با کاهش مصرف گاز حجم بار مالی قبوض گاز خانگی کاهش چشمگیری پیدا می کند، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده، در دو ماه ابتدایی فصل زمستان 47 درصد مشترکان خانگی کمتر از 300 متر مکعب در ماه گاز مصرف کرده که قبوض این دسته از مشترکان 11 هزار تومان افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه 16 درصد از مشترکان خانگی بین 300 تا 400 متر مکعب گاز به صورت ماهانه مصرف کرده اند، تاکید کرد: گازبهای این دسته از مشترکان هم 18 هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه 13 درصد از مشترکان خانگی ماهانه 400 تا 500 متر مکعب گاز مورد استفاده قرار داده اند، اظهارداشت: گاز این دسته از مشترکان 27 هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته اوجی، آن دسته از مشترکانی که ماهانه 500 تا 600 متر مکعب، 600 تا 700 متر مکعب و 700 تا 800 متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند به ترتیب میزان هزینه گاز آنها به صورت ماهانه به ترتیب 38 هزار تومان، 54 هزار تومان و 73 هزار تومان افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه همچنین گازبهای مشترکانی که ماهانه 800 متر مکعب به بالا گاز مصرف می کنند بیش از 73 هزار تومان افزایش یافته است، گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون آبونمان از قبوض گاز حذف شده و کل مبلغ گاز مجتمع های مسکونی بر اساس تعداد واحدها تقسیم بندی و محاسبه می شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون 70 درصد مشترکان مبالغ قبوض گاز خود را پرداخت کرده اند از هفتم فروردین ماه 1390 به عنوان آخرین مهلت برای پرداخت قبوض گاز مشترکان خبر داد و افزود: در حال حاضر فعالیتهای شرکت های خدمات انرژی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف گاز مشترکان در استانهای مختلف آغاز شده است.

آخرین وضعیت تعیین نرخ جدید گاز در سال 90

مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تعیین تکلیف نرخ جدید فروش گاز طبیعی به بخشهای مختلف در هفت ماهه نخست سال آینده تاکید کرد: بر این اساس، مقرر شده است نرخ گازبهای مشترکان در دو دوره 7 ماهه ابتدایی سال و 5 ماهه پایانی سال تعیین و ابلاغ شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون 6 سناریو از سوی وزارت نفت برای تعیین نرخ فروش گاز در هفت ماهه نخست سال به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه شده است، اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه تصمیمی در مورد کاهش یا افزایش قیمت گاز گرفته نشده و کار کارشناسی بر روی نرخ جدید فروش گاز آغاز شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان دولتی برای تعیین نرخ فروش گاز در هفت ماهه ابتدایی سال آینده برگزار شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا 15 فروردین ماه سال آینده نرخ جدید گاز مشترکان تعیین تکلیف و از سوی دولت اعلام شود.

جرائم در انتظار سارقان گازی

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر چگونگی برخورد با تخلفات مشترکان و جمع آوری انشعابات غیر مجاز گاز توضیح داد: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت محسوس و نامحسوس گروه های نظارت و بازرسی از وضعیت انشعابات گاز خانگی و روستایی در سراسر کشور بازدید به عمل می آورند.

این مقام مسئول باتاکید بر اینکه شرکت ملی گاز به شدت با انشعابات غیر مجاز و تخلفات برخورد می کند اظهارداشت: جرایم نقدی بالا و قطعی گاز مشترکان متخلف از مهمترین این برخوردها به شمار می رود.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون میزان آمارهای سرقتهای گازی در حد ناچیزی است، خاطر نشان کرد: علاوه بر این نصب و راه اندازی کنتورهای تفکیک شده گازی با قیمت 42 هزار تومان توسط شرکتهای گاز استانی انجام می شود.