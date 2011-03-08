به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در محل هتل حیات شهربیشکک و با حضورنماینده AFC، نماینده داوران، سرمربی قرقیزستان و سرپرستان دو تیم برگزارشد هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری دیدار برگشت تیم های ایران و قرقیزستان صورت گرفت.

در این جلسه مقرر شد تیم امید کشورمان در مسابقه فردا با پیراهن یکدست قرمز و تیم قرقیزستان با پیراهن سفید به میدان بروند. این در حالی بود که رنگ پیراهن دو تیم در مسابقه رفت برعکس بود.

در این نشست مسئولان برگزار کننده مسابقه اعلام کردند در صورت تساوی نتیجه مسابقه، وقت های اضافه و پنالتی تیم پیروز را مشخص خواهد کرد . ضمن اینکه تیمی که به نتیجه 2-1 دست یابد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت برنده خواهد بود.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و قرقیزستان درمرحله سوم رقابتهای انتخابی المپیک فردا چهارشنبه 18 اسفند به قضاوت داوران اردنی در شهربیشکک برگزارمی شود . دیدار رفت را تیم کشورمان با یک گل به سود خود خاتمه داد.

