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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

80 کانون مساجد گلستان کتابخانه دارند

80 کانون مساجد گلستان کتابخانه دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گلستان گفت: 80 کانون در استان دارای کتابخانه هستند که درجه کیفی یک تا پنج را دارا هستند.

مهدی بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به این کانونها 25هزار جلد کتاب به آنها داده شده است و عمده کتابخانه های مساجد زیر نظر دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان است.
 
وی افزود: تفاوت عمده کتابخانه های کانون با کتابخانه های دیگر در اینست که در 40 کتابخانه ما کتابهای کمک آموزشی درسی ارائه شده است و عمده مراجعات به کتابخانه های کانون  مساجد برای این کتابهاست که طی سه سال گذشته مرتب به روز شده اند.
 
بیکی اظهار داشت: 15 درصد کانونهای مساجد استان را کانونهای اهل سنت تشکیل می دهند که کتابخانه های این کانونها نیز کتابهای ویژه ای را طلب می کند و کانونهای خوبی هستند که در چهارچوب نظام به ترویج معارف دینی و قرآن می پردازند که با بسیاری از معضلات اجتماعی مقابله می کند.
 
وی در ادامه با اشاره به پورتال مساجد گفت:  سیاست دبیرخانه کانون مساجد کشور اینست که تمام مساجد را تحت شبکه قرار دهند و کارهای مقدماتی انجام شده است و مشخصات155 کانون استان ثبت شده است.
 
این مسئول عنوان کرد: در استان طبق برنامه کشوری عقب نیستیم و باقی کانونها نیز تا پایان سال ثبت خواهند شد.

وی در ادامه افزود: مهمترین برنامه های  امسال دبیرخانه برگزاری دو جشنواره استانی مدهامتان و سرود و تواشیح بود در جشنواره مدهامتان در بخش های مفاهیم و حفظ استان گلستان حائز رتبه شد.
 
بیکی اذعان داشت: یکماه پیش تفاهم نامه ای بین استانداری گلستان و ستاد عالی کانون های مساجد کشور تفاهم نامه ای در خصوص تقویت کمی و کیفی کانونها به مبلغ 800 میلیون تومان امضا شده است و اعتبار سال گذشته دبیر خانه نیز 150 میلیون تومان بوده است.
 
وی عمده ترین مسئله را تخصصهای مورد نیاز کانونها بر شمرد و گفت: باید بستر ساز این تخصصهای مورد نیاز باشیم تا کانون بتواند سلاح خوبی در برابر جنگ نرم داشته باشد، زیرا فعالیتهای کانون مستقل است و دبیر خانه  سیاست گذار و بستر ساز برنامه ها است. 
کد مطلب 1269848

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