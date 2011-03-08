انتقال 12 مجروح حادثه آزادراه خرم آباد به بیمارستان شهدای عشایر

منوچهر نصیری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از تعداد مجروحان منتقل شده به این بیمارستان 5 نفر در حال حاضر در این بیمارستان بستری هستند.

وی ادامه داد: 7 نفر دیگر از مجروحان منتقل شده به این بیمارستان به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.

رئیس اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با اشاره به انتقال دیگر مجروحان این حادثه به بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حال عمومی مجروحان حادثه تصادف شب گذشته در آزاد راه خرم آباد - پل زال خوب است و مشکل حادی ندارند.

نصیری ادامه داد: هیچ کدام از فوتیهای حادثه شب گذشته به این بیمارستان انتقال پیدا نکرده اند.

بنابر این گزارش به نقل از یک منبع در دانشگاه علوم پزشکی لرستان شامگاه گذشته 7 دستگاه آمبولانس برای امداد رسانی به مجروحان حادثه آزاد راه خرم آباد به محل اعزام شدند و مطابق اطلاعات این منبع در این حادثه دست کم 4 نفر کشته شدند.

همچنین گزارش خبرنگار مهر حکایت از خسارت به چندین دستگاه خودروی سنگین بر اثر برخورد تریلی هوو در محل عوارضی خرم آباد دارد که در این حادثه بنابر مشاهدات عینی یکی از رانندگان این خودروها نیز زخمی شد.

شامگاه دوشنبه بر اثر تصادف میان یک دستگاه تریلی هوو با یک دستگاه اتوبوس حامل مسافران از اندیمشک به خرم آباد در محل عوارضی خرم آباد مطابق اعلام سازمان آتش نشانی این شهر دست کم 9 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.