نگاهی به زندگی اولین لژیونر فوتبال/ رکورد سرمربی هنوز شکسته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم حسین صدقیانی معروف به حسین افندی در سال 1282 در تبریز - سلماس متولد شد و در دوران کودکی به همراه پدرش به ترکیه رفت و فوتبال را در باشگاه فنرباغچه شروع کرد. او پس از بازگشت به ایران در سال 1305 به همراه اولین تیم ملی تاریخ ایران به باکو رفت و برای تیم ملی بازی کرد. در سال 1308 برای ادامه تحصیلات راهی بلژیک شد و ضمن تحصیل در تیم مونسائو نیز بازی کرد.

در سال 1930 یعنی چیزی حدود 81 سال پیش به عنوان اولین لژیونر ایران به تیم شارلروآ پیوست و روز 7 سپتامبر اولین بازی خود را برای تیم انجام داد و تک گل شارلروآ را در شکست 4-1 به ثمر رساند. طی 3 فصل حضور در این تیم حرفه ای 54 بازی انجام اد و 34 گل به ثمر رساند که هنوز هیچکدام از لژیونرهای فوتبال ایران به حد نصاب وی نرسیده اند.

صدقیانی پس از ترک بلژیک به تیمهای فنرباغچه و راپید وین رفت و در این تیمها نیز بازی کرد. در بازگشت به ایران سرمربی تیم ملی شد و در اولین بازی رسمی تاریخ تیم ملی مقابل افغانستان هدایت ایران را بر عهده داشت. تا زمان فوت سمتهای مختلفی را بر عهده داشت و 52 سال به فوتبال ایران خدمت کرد. صدقیانی در آذرماه سال 61 دارفانی را وداع گفت. صدقیانی در فوتبال ایران آغازگر راهی بود که در سالهای اخیر با افت و خیز زیادی ادامه داشته است.

براساس این گزارش، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان پس از اطلاع از اینکه همسر مرحوم صدقیانی در تهران حضور دارد و به دلیل تنهایی و کهولت سن با مشکلاتی روبروست، روز دوشنبه به عیادت وی رفت و ضمن عیادت از او قول هر گونه حمایت از سوی کمیته ملی المپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان را داد.

افشارزاده در ملاقات با همسر مرحوم صدقیانی گفت: شکی نیست که حضور پیوسته و حمایتی شما در کنار مرحوم صدقیانی باعث شد تا این چهره ارزشمند و قابل اقتخار برای ایران عزیز پدید آید و مطمئنا زحمات و همکاری های شما نیز برای جامعه ورزش ایران قابل تقدیر خواهد بود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از سالها زحمت و حمایت ایشان اعلام کرد در اولین نشست با دکتر عاصمی مدیر عامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان زمینه حمایت از همسر مرحوم را مهیا خواهد ساخت.

همسر مرحوم صدقیانی که تا 18 سالگی در ترکیه حضور داشته و پس از ازدواج با اولین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به کشورمان آمده از عیادت افشارزاده تشکر کرد و گفت: علیرغم اینکه تمام اقوامم در ترکیه حضور دارند اما به دلیل عشق به ایران و خاکی که همیشه برای همسرم مقدس بوده می خواهم تا پایان عمر در این کشور بمانم.