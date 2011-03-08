اختصاص 1500 هکتار از اراضی دیم شهرستان آبدانان به کشت کلزا

عباس پیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری مقدار یک هزار و 500 هکتار از اراضی دیم شهرستان آبدانان تحت کشت دانه های روغنی کلزا قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان افزود: پیش بینی می شود از این مقدار حدود یک هزار و 200 تن دانه روغنی کلزا برداشت وروانه بازار مصرف شود.
توسعه باغات مثمر در شهرستان آبدانان به میزان 10 هکتار
وی گفت: در راستای برنامه های مصوب توسعه باغات مثمر در شهرستان آبدانان 10 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت باغات مثمر قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان افزود:ا ز این مقدار سطح زیر کشت پنج هکتار زیر پوشش بادام دیم و پنج هکتار دیگر انگور دیم کاشت شده است.
وی گفت: همچنین تعداد یک هزار و 500 نهال بادام وانگور بعنوان باغات الگویی در سال جاری تحت کشت وغرس نهال تهیه وتدارک دیده شده است.
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