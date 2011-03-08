به گزارش خبرگزاری مهر، دفترمطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال 1390 با اعتبار حدود 476 هزار میلیارد ریال، در مقایسه با قانون بودجه سال 1389 ، حدود 50 درصد رشد یافته است، افزود: این میزان نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال 1389 (204 هزار میلیارد ریال) برابر با 133 درصد است.

بر اساس این گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی در لایحه بودجه سال 1390 نیز مبلغ 990 , 6 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1389 حدود 23 درصد رشد کرده است. همچنین 43 درصد اعتبارات عمرانی در ردیف های متفرقه است که نسبت به سال قبل حدود 90 درصد رشد یافته است.

این گزارش حاکی است اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی دوره 1376-1389 به طور متوسط 73 درصد تحقق یافته است و با این وصف 182 طرح ملی جدید در پیوست 1 با اعتبار حدود 11 هزار میلیارد ریال در لایحه سال 1390 پیش بینی شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: طی دوره 1381-1389 هزینه تاخیر در اتمام طرح های عمرانی، حداقل حدود 468 هزار میلیارد ریال مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بوده است. طی همین دوره، هر طرح خاتمه یافته به طور متوسط به میزان 236 درصد اعتبار مازاد بر پیش بینی اولیه اعتبار دریافت کرده است.