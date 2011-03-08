نگذاریم عمود خیمه انقلاب آسیب ببیند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود در نهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان در دوره چهارم با بیان اینکه در زمان انقلاب اسلام، تشیع و روحانیت پایه های اصلی حرکت بودند و ولایت فقیه به صورت غیر رسمی و غیر قانونی در امام (ره) متجلی بود، اظهار داشت: مردم در آن زمان به حکم ولایت عمل می کردند و وقتی امام دستور شکستن حکم تقیه را داد آنهایی که در میدان بودند به هر قیمتی که بود عمل کردند.



وی افزود: همه امور در ظرف حضور مردم بود و اگر ما همه اینها را داشتیم اما مردم نبودند خیری به دست نمی آمد.



رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همه این حرفها را ما در کتاب های فقه و اصول و کلام و اخلاق داشتیم، گفت: در لحظات شروع نهضت مردم با وسعت حضور پیدا کردند و در زمان لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و تا 15 خرداد مردم در صحنه بودند ولی بعد خفقان ایجاد شد و مردم در ظاهر نبودند اما در باطن حضور داشتند و ما که در صحنه بودیم این را احساس می کردیم.



وی ادامه داد: این امر باعث شد نیروهای انقلابی احساس پشتوانه کافی داشته باشند و مردم نمی گذاشتند خانواده زندانیان احساس مشکل کنند.



هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه آن زمان اسم اسلام و شیعه کافی بود تاکید کرد: مردم در آن موقع بهشت را پشت سر این اسم می دیدند و امید به زندگی کاملا اسلامی وانسانی در اینجا داشتند.



وی با اشاره به حرکت اعتراضی مردم در کشورهای منطقه اظهار داشت: در ایران پیش از انقلاب هم ما خفقان و استعمار را داشتیم و آمریکا واقعا در همه شئون ما حکومت می کرد که در این کشورها نیز این امر مشاهده می شود.



رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مسئله اصلی که مردم را در صحنه نگه می داشت مسئله اسلام بود، افزود:در آن زمان حوزه های علمیه و مقداری هم دانشگاهها نقش زیادی در آگاهی بخشی به مردم داشتند اما امروز از تکنولوژی دیجیتال، سایت ها و اینترنت استفاده می شود لذا منابع آگاهی رسانی متنوع و گاهی هم منحرف کننده است و مردم دچار مشکلاتی می شوند که ما دچارش نمی شدیم و اگر مشکلی بود مشکل عملی بود نه مشکل فکری.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه ما افتخار پیشتازی در حرکت ضد استکباری و استبدادی و اجرای اسلام ناب را داریم، گفت: این حرکت ثبت شده است و قطعا در وقایع اخیر و در بیداری جهان اسلام بی تاثیر نیست. حالا اینکه چقدر تاثیر داشته، برای اینکه اغراق نکنیم باید بگوییم حتما موثر بوده است.



وی افزود: بدون حضور عوامل ذکر شده این انقلاب به وجود نمی آمد و برای حفظ آن هم باید همه عوامل در صحنه باشند. البته اسلامی که من عرض می کنم اسلام آن زمان نیست زیرا وعده هایی که به نام اسلام دادیم مردم باید ببینند که پیاده می شود و اگر احساس کنند که با شعار می خواهیم کارمان را ادامه دهیم ممکن است انسجام مردمی از بین برود.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سئوال که اسلام چیست؟ گفت: مقداری از آن عقاید است و الان می بینیم که چقدر پریشان گویی، شیطان پرستی و عرفان های کاذب وجود دارد که برای حفاظت از عقاید اسلامی باید کار بزرگی انجام شود.



وی ادامه داد: بخش دیگر اسلام مسئله احکام و مسجد است که در حال حاضر بد نیست البته باید بیش از این به مساجد توجه شود و نگذاریم مساجد از نسل جوان خالی شود.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه ما با نسل گذشته خیلی نمی توانیم مشکل داشته باشیم، تصریح کرد: باید به فکر نسل خیلی جوانمان باشیم زیرا انقلاب ما با این هدف نبود که یک دوره خودمان حکومت کنیم و تمام شود بلکه شعار این بود که این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی (عج) وصل شود و شما می دانید که مشکلاتی در نسل جوان ایجاد شده بنابراین نباید از نسل جوان غافل شویم.



وی افزود: اخلاق رکن اساسی اسلام است که داریم می بینیم آسیب دیده است و ما شاهد تهمت زدن، فریب، شعار بی محتوا هستیم که همه اینها خلاف اسلام است و وقتی جامعه احساس کند اینها اسلام است تحقیقا تردید پیش می آید.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه الان خانواده آسیب پذیر است، گفت: خیلی از خانواده ها بچه هایشان را حفظ کرده اند ولی خیلی ها هم مشکل دارند و مسئله دختران فراری مسئله ای جدی شده است و خیابان های ما آن جور که باید باشد نیست.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در این خصوص نمی توان زیاد بحث کرد، گفت: من فکر می کنم این امر یکی از کارهای مهم کشور است که البته با زور و زندان رفتن حل نمی شود.



وی ادامه داد: البته در اسلام زور، حد و تعزیر وجود دارد اما اینها بعد از آن است که مردم را تربیت کنیم و بعداز آن انسان های یاغی هستند که خلاف می کنند و اگر اسلام باشد نیاز به این همه پلیس و زندان نداریم.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم این است که مردم اسلام به معنای واقعی را در عمل ببینند و علاقه مند شوند، اظهار داشت: باید در زمینه تربیت جامعه مداخلات جدی شود ولی نمی شود از مجازات هم صرف نظر کرد.



آیت الله هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: در حال حاضر تشیع خوشبختانه وضعیت خوبی دارد و مردم هیچ گاه اهل بیت را فراموش نمی کنند .



وی با تاکید بر اینکه ولایت فقیه رکن اصلی این انقلاب بوده و امام (ره) با این عنوان آن همه عظمت را ایجاد کرد، گفت: مردم با اصل ولایت فقیه مشکلی ندارند ولی متاسفانه خیلی از افراد و نهادها از رهبری زیادی خرج می کنند و کارهایشان را به رهبری متکی می کنند.



رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما همه وظایف ذاتی داریم که باید انجام دهیم، گفت: با الفاظ مسئله حل نمی شود و این امر در گرو عمل است.



آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: بر اساس همان مقامی که قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته است ایشان پدر همه هستند اما بعضی ها دوست دارند ایشان را در یک جریان محدود کنند.



وی افزود: رهبری مال همه است و ما از این جهت هنوز دستمان پر است و اگر هم کسی دستی در آستین درآورد و وحدت ایجاد کند مقام رهبری است و ما می توانیم به ایشان کمک کنیم اما ایشان باید انجام دهند.



رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مردم بستر اصلی هستند و حفظ شان بسیار مهم است، گفت: تا به حال ما در این زمینه کمبود نداشته ایم اما تفرقه جدی می شود و ما باید خیلی دقت کنیم که همه را منتظر نگه داریم.



وی اضافه کرد: اختلاف همیشه هست و خوب هم هست اما نباید این اختلاف به اصول و ارکان برگردد و باید مواظب باشیم اینها سر جای خودش باشد و بحث ها بر سر تاکتیک باشد.



آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: ما به عنوان خبرگان مهمترین وظیفه مان حفظ ولایت و شرایط ولایت است و اینکه نگذاریم چیزهایی به پای ایشان نوشته شود. البته ایشان خودشان هوشیار هستند و نصیحت هایی می کنند اما چند روز بعد می بینیم برخلاف آن عمل می شود .



وی افزود: عمود خیمه را نگه دارید که اگر بقیه خیمه آسیب ببیند می شود کاری کرد، ولی اگر عمود خیمه آسیب ببیند نمی شود کاری کرد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید مجدد بر اینکه عوامل محدثه انقلاب همان عوامل مبقیه هستند، گفت: همه را باید با هم حفظ کنیم و می شود و ما عاجز نیستیم و مردم ما اینقدر صلاحیت دارند که همکاری کنند، اگر هم تفرقه ای است با راه های درست می توان آن را هدایت کرد.



وی با بیان اینکه همراهی روحانیت به مراجع بسیار مهم است گفت: آنها باید از شرایط کشور اقناع باشند و صریحا حمایت کنند و اگر هم حرفی دارند باید حمایت کرد.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه شرایط امروز دانشگاهها با 30 سال پیش متفاوت است و ما امروز بیش از 3 میلیون دانشجو و بسیاری استاد داریم، گفت: تقریبا همه خانواده ها با دانشگاه مرتبطند و روحانیت و دانشگاه نباید خودرا در مقابل یکدیگر ببینند. وحدت حوزه و دانشگاه آنقدر که باید نیست و باید بیشتر تقویت شود.



وی با بیان اینکه در زمان انقلاب یکی از اهداف مهم این بود که در عصر غیبت حکومتی بر اساس تشیع و مکتب اهل بیت به وجود آید گفت: ما معتقدیم که این مکتب می تواند راهگشای مردم باشد وارتباطات جهانی کار تبلیغ ما را راحت تر کرده است اما باید برای آن الگو داشته باشیم و نمی توان از جامعه ای که دچار بیکاری ،تورم و اختلافات است الگو بسازیم.



رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران الگو شد اما نگذاشتند این الگو به سرعت گسترش یابد و اگر الان ما الگوی واقعی اسلامی را در کشور ایجاد کنیم در دنیا کارساز است زیرا دنیا دچار بحران است و جایی مثل ایران با این جغرافیا، ثروت، روحانیت، مردم و دانشگاههایش می تواند الگو باشد. البته ما باید نقصهایمان را کم کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در چند ماه اخیر غوغاهایی به وجود آمده است و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است، گفت: این اختلافات خیلی ضرر دارد و اگر از خانه ما آغاز شود سرایتش به جاهای دیگر خیلی سریعتر است.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه من از دو سه ماه پیش احساس کردم که برای ریاست خبرگان ساماندهی هایی شده است، گفت: این همان چیزی است که من می خواستم منتهی با راه های قانونی؛ من دو سال پیش هم از آیت الله مهدوی خواستم که نامزد ریاست خبرگان شود تا من هم کمکشان کنم که ایشان نپذیرفتند.



وی تاکیدکرد: عملکرد فراجناحی باید از این نهاد مقدس به بقیه جاها سرایت کند تا مردم دلشان خوش باشد که جایی هست که 80 مجتهد عادل و با صلاحیت که سرمایه ای هستند در آن جا وجود دارند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تفرقه در اینجا بسیار مضر است، گفت: من از این مسئله احساس خطر کردم وقتی دیدم می توانم این مسئله را حل کنم به آیت الله امامی کاشانی گفتم ایشان از طرف من پیش آیت الله مهدوی کنی بروند تا ایشان نامزد شوند من هم از ایشان حمایت کنم تا شاید مسئله حل شود.



وی افزود: ایشان اول گفته بودند سن و سال و کسالت مانع این امر است و من هم گفتم اینها سابقه دارد و آیت الله مشکینی هم دخالتی در امور نمی کردند ولی جواب روشنی از طرف ایشان نرسید .



هاشمی با بیان اینکه من تا همین اواخر منتظر جواب ایشان بودم گفت: اخیرا دفتر ایشان اعلام کردند که ایشان تشریف می آورند و اگر ایشان حاضر باشند مسئولیت را بپذیرند مطمئنا من نامزد نمی شوم برای اینکه رفع اختلاف شود و این نهاد مقدس از ناحیه من آسیب نبیند و اگر کسی دیگر آمد باز من همراهی می کنم که مسئله درست حل شود.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه از پیش از انقلاب تاکنون برای تصدی هیچ پستی نامزد نشده است، گفت: در هر مقطعی یا تکلیف شده یا فشارهایی بر آن وارد شده است و در انتخابات نهم هم شرایط را طوری دیدم که تصمیم گرفتم در هیچ انتخاباتی شرکت نکنم.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای انتخابات مجلس خبرگان فشار عجیبی بر روی من آمد و در موقع انتخابات خبرگان آقایان مهدوی کنی و یزدی پیش من آمدند و اصرار کردند کاندید شوم ولی من گفتم که با آقا صحبت می کنم و آقا این مسئله را از طریق آقایان طوسی و روحانی منتقل کردند و گفتند که این امر متعین و واجب است و من گفتم اگر شما واجب می دانید مقدمات واجب بر شما واجب است که ایشان گفتند که این مقدمات را افتا می کنم و کردم و من هم پذیرفتم چون دیگر امر بود .



وی افزود: در این انتخابات هم بداخلاقی های زیادی را دیدم ولی مانند گذشته نبود و من در این سن و سال چون همه مسائل سیاسی را تجربه کرده ام بیشتر به دنبال اینم که یادداشت کنم و خاطراتم را بنویسم.



هاشمی رفسنجانی در پایان تاکید کرد: اگر لازم باشد تا نفس دارم در خدمت انقلاب می مانم و از هیچ کاری دریغ نمی کنم و الان منتظرم آیت الله مهدوی رسما بگویند که آمادگی حضور در انتخابات را دارند و بعد از آن هم انتخابات را انجام دهیم.