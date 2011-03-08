حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از منطقه پرواز ممنوع در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از جده، "اکمل الدین احسان اوغلو" در این باره گفت : ما صدای خود را با صدای کسانی که خواستار اجرای منطقه پرواز ممنوع در لیبی هستند همراه می کنیم.

وی که در آغاز نشست اضطراری 57 عضو این سازمان در عربستان سعودی صحبت می کرد، در عین حال مخالفت خود را با هرگونه دخالت بیگانگان در لیبی اعلام داشت.

اتحادیه عربی نیز پیشتر درخواست مشابهی را از جامعه بین المللی برای برقراری منطقه پرواز ممنوع مطرح کرده بود.

درخواستها برای برقراری منطقه پرواز ممنوع در حالی است که روز گذشته اعلام شد نیروهای وفادار به قذافی تنها 10 درصد از خاک لیبی را در کنترل خود دارند.

برقراری منطقه پرواز ممنون می تواند اقدامات معمر قذافی دیکتاتور این کشور را در فرمان بمباران مناطق غیر نظامی و انقلابیون محدودتر کند.