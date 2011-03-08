احتمال نشست سی و سه پل وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد منتظر صبح سه شنبه در نشست تخصصی" مقایسه تطبیقی مرمت شهرهای تاریخی جهان با شهرهای تاریخی اسلامی" که در محل سالن جلسات پژوهشکده هنرهای سنتی - اسلامی برگزار شد در پاسخ به یکی از حضار مبنی بر اینکه "دلیل نشستهای اخیر زمین در حاشیه سی و سه پل را در چه می‌دانید" اظهار داشت: وقتی قرار بود سی و سه پل در دوره صفوی ساخته شود، مسیر اصلی رودخانه مستقیم بود و در دقیقاً همین مکانی بود که اکنون نشست کرده است.

وی ادامه داد: سی و سه پل در بیرون از رودخانه ساخته شد و پس از آن رودخانه را تغییر مسیر می‌دهند لذا اکنون گودترین قسمت زاینده رود دقیق در همین قسمتی است که اکنون مترو گذر کرده و بیشترین شن زاینده رود نیز در این نقطه است و می‌تواند نشست به این سبب باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه اکنون رودخانه زاینده رود در سطح آب تغییر مسیر داده، گفت: اما از زیر و عمق 50 متری که قابل ملاحظه نیست و نمی‌توان مسیر رودخانه را در زیر عوض کرد و شاید این نشست‌ها به همین سبب باشد.

منتظر در ادامه با اشاره به اینکه برخی از زمین شناسان بر این باور هستند که دو تونل متروی اصفهان هر کدام به قطر شش متر در عمق 11 متری زمین گذر می‌کند، خاطرنشان کرد: در نهایت این عبور مترو می‌تواند باعث فشار زمین و شن در یک طرف دو تونل و خلاء شن در طرف دیگر باشد که این خلاء شن دقیقاً در نقطه‌ای است که شاهد نشست زمین هستیم و این موضوع می‌تواند در نهایت نشست سی و سه پل را به همراه داشته باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شن نیز همانند آب در جریان است و این تونلها حالت یک سد را ایجاد کرده است.

میراث فرهنگی نتوانست برای متروی اصفهان تخصصی فکر کند

منتظر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه حتی میراث فرهنگی نیز نتوانست برای متروی اصفهان تخصصی فکر کند، اظهار داشت: در زمان تعیین مسیر متروی اصفهان برای این مهم تخصصی تدبر نشد و زمانی که من رئیس سازمان میراث فرهنگی شدم نسبت به این امر اعتراض شد و نزدیک به یک هزار و 700 نفر از سازمانهای مردم نهاد( NGO ) نیز در این خصوص شکایت کردند.

رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در هر صورت متروی اصفهان بدون مجوز فعالیت خود را آغاز کرد.

خانه‌های تاریخی اصفهان از زیباترین خانه‌های تاریخی جهان است

منتظر گفت: اصفهان می‌تواند از زیباترین شهرهای تاریخی دنیا باشد چنانچه اکنون زیباترین خانه‌های تاریخی دنیا مربوط به اصفهان است که هر یک از آن‌ها از ارزش بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: در هر صورت باید شهرداری ارزشهای خاص استان اصفهان را شناسایی و به رسمیت بشناسد.

منتظر گفت: در حال حاضر در شهرهای تاریخی دنیا ایجاد حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاهایی برای بازار روز، برگزاری آئین‌های محلی و رسوم، ایجاد تسهیلات برای مرمت شهری و تشویق مردم با دادن تسهیلات و مرمت رایگان، ایجاد فضای سبز و فضای طبیعی، تأمین پارکینگ، تولید اتومبیلهای کوچک، ایجاد مینی مترو در شهرهای تاریخی، کنترل تابلوهای مغازه‌ها از نظر سازگاری با محیط به ویژه از نظر رنگ، سازگاری معماری جدید با بافت تاریخی به ویژه رم، نورپردازی زیبا برای شب، احیاء حصارهای شهر و ایجاد موزه دنبال می‌شود و نیاز است تا این اصول را در ایران نیز دنبال کنیم.

شهرداری نباید در نقطه مقابل میراث فرهنگی قرار گیرد

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شهرداری در ایران در نقطه مقابل سازمان میراث فرهنگی قرار دارد، اظهار داشت: این موضوع در حالیست که در سایر کشورهای اروپایی موضوع این‌گونه نیست.

منتظر از جمله نکات قابل توجه در شهرهای تاریخی کشورهای اروپایی را در این دانست که در این کشورها خیابان‌ها تعریض نشده‌اند و ادامه داد: این موضوع در حالیست که در اصفهان شاهد این اتفاق نیستم.

وی تصریح کرد: اصل هماهنگی میان مسئولین برای حراست از میراث فرهنگی موضوعی است که باید با شدت آن را دنبال کنیم.

منتظر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: برای این موضوع می‌توان به آثار تاریخی شاخص در اصفهان اشاره کرد و گفت: چرا کسی میدان امام (ره) را خراب نمی‌کند و دلیل آن این است که همه سازمانها روی آن هماهنگ هستند که باید این مهم برای دیگر آثار تاریخی اصفهان نیز دنبال شود.

رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اکنون استاندار اصفهان به دنبال حفاظت از آثار تاریخی است، خاطرنشان کرد: اما در این عرصه شهرداری و شورای شهر در تضاد است که نمی‌توان در نهایت به نتیجه رسید.