تصاویر پرواز یک خانه مسکونی!/ 300 بادکنک یک خانه را به آسمان بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن زیبای "بالا" محصول استودیو پیکسار را به یاد می آورید؟ اکنون تیمی متشکل از دانشمندان، مهندسان، شبکه تلویزیونی نشنال جغرافی و دو خبلبان بالن با موفقیت توانستند با الهام از این انیمشین، خانه ای به مساحت 4.9 در 4.9 متر و ارتفاع 5.5 متر را با استفاده از 300 بادکنک رنگی 2.5 متری در آسمان به پرواز در آوردند.

براساس گزارش تلگراف، این خانه به همراه بادکنکهای رنگی در حالی که یک خلبان بالن سوار آن بود توانست تا ارتفاع 3.04 کیلومتری (10 هزار پایی) بالا برود و حدود یکساعت پرواز کند.

مهندسان مشغول باد کردن بادکنکهای رنگی هستند

بادکنکها به سقف خانه متصل می شوند

خانه به همراه خلبان بالن از زمین بلند می شود

نمایی از داخل خانه

خلبان در حال پرت کردن کیسه های شن برای سبکتر شدن خانه

خلبان از زیر بادکنکهای رنگی به پایین نگاه می کند

پرواز در آسمان به سبک "بالا"

خانه ای که با الهام از کارتون "بالا" تا ارتفاع بیش از 3 کیلومتری بالا رفت