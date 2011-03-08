عکس های برتر جشنواره گلستانه مشهد به نمایش گذاشته می شود

حمید رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: این نمایشگاه از تاریخ 22 اسفند ماه به مدت یک هفته در نگارخانه سلطان علی مشهدی واقع در بوستان کوهسنگی مشهد پذیرای بازدید علاقمندان است.

وی با اعلام اینکه نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه در دو بخش کودکان خیابانی و مراکز نگهداری آنان برگزار می شود، اضافه کرد: پس از داوری ۹۰ قطعه عکس از ۵۹ عکاس که به تفکیک در بخش الف، ۶۵ عکس از ۴۵ عکاس و در بخش ب، ۲۵ عکس از ۱۹ عکاس به مرحله نهایی جشنواره راه یافت و این آثار در نمایشگاه به نمایش در می آید.

رضازاده، با بیان اینکه مراسم معرفی و اهدای جوایز برگزیدگان این جشنواره شنبه ۲۱ اسفند ۸۹ ساعت 18 در هتل پردیسان مشهد، با حضور هنرمندان، خیرین و برخی مسئولین برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: حضور گرم خیرین در این مراسم باعث دلگرمی کودکان بی سرپرست جامعه می شود.

مدیرعامل موسسه خیریه گلستان علی (ع) مشهد، با قدردانی از همه رسانه های مختلف گروهی در جهت پوشش مناسب اخبار ستاد اطلاع رسانی نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه مشهد، تصریح کرد: نقش رسانه ها در حساس نمودن مردم نسبت به آسیب های اجتماعی بسیار مهم است.

رضازاده، هدف از برگزاری نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه مشهد را نمایان ساختن مشکلات و آسیب های کودکان خیابانی در قالب هنر برشمرد و ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند نقش به سزایی در تغییر نگاه جامعه به این افراد داشته باشد.

مدیر عامل موسسه هیئت امنایی نگهداری کودکان بی سرپرست خراسان رضوی با اشاره به همکاری سازمان ها و ارگان های مختلف دولتی در برگزاری این جشنواره، یادآور شد: سازمان بهزیستی خراسان رضوی، دبیرخانه پیشگیری از وقوع، نقش پر رنگی در بر پایی نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه ایفا نمودند.

اختتامیه نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه 21 اسفند ماه با حضور مسئولین و خیرین در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.