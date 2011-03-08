تسطیح ماهواره ای اراضی کشاورزی فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور پیش از ظهر سه شنبه در نخستین همایش آشنایی با فناوری تسطیح لیزری گفت: یکی از مباحث با اهمیت در بخش کشاورزی توسعه شاخصهای مکانیزاسیون در کشور است که در این راستا برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها راه اندازی تسطیح لیزری ماهواره ای در کشور است.

روح الله محمد سنابادی ادامه داد: در سال 89 وضعیت توزیع تراکتور و کومباین در کشور مناسب نبود و در این بخش تنها 315 تراکتور و 220 کومباین در سطح کشور توزیع شد.

وی با بیان اینکه استفاده از ابزار آلات موجود راه حلی بود که می توانست برای مقابله با کمبودها اثر گذار باشد، تصریح کرد: در حالیکه توزیع ماشین آلات کشاورزی در سطح کشور بنا به دلایلی کمتر از درخواستها بود همگان به فکر استفاده مناسب از داشته های موجود افتادند که در این راستا استفاده از تراکتورهای سنگین راه حلی بود که می توانست بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور افزود: استفاده از تراکتورهای سنگین نیز مشکلات خاص خود را به همراه داشت که مهمترین مشکل نوع پشتیبانی و تامین هزینه این نوع ادوات بزرگ است که باید برای مقابله با صرف هزینه های زیاد از بخش خصوصی کشور کمک گرفت.

سنابادی با تاکید بر اولویت بخشی به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خصوصی فعالیت خود را در کشور ادامه می دهد به سمت ارتقای درجه مکانیزاسیون رفتیم که در این بخش دوبحث مختلف شامل خرید تجهزات و توسعه حفاظتی کشاورزی مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به ارایه تسهیلات بلند مدت با سود کم برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی تصریح کرد: برای حل مشکلات کشاورزان، دولت اقدام به ارایه تسهیلات با بهره کم برای کشاورزان کرد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و800 تولید کننده ادوات کشاورزی در کشور فعال هستند که تا به امروز با بی مهری فراوان مواجه شده اند.

سنابادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه و تقویت نظام بهره برداری بخش کشاورزی در کشور گفت: هدف از اجرای این برنامه مدیریت درست مصرف سوخت است که در این خصوص طی پنج سال 150 هزا تراکتور بالای 30 سال از گردونه فعالت بخش کشاورزی کشور خارج می شود و در مقابله آنها ادوات مدرن کشاورزی جایگزین خواهد شد.

400 واحد صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی در فارس

در ادامه این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به توسعه صنعتی استان فارس گفت: مهمترین اولویت استان فارس در حال حاضر توسعه صنعت است که در این راستا بخش کشاورزی فارس نیز باید همراه بخش صنعت حرکت کند.

مهرزاد خرد تاکید کرد: مکانیابی ساخت 400 واحد صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی در نقاط مختلف استان انجام شده که برای راه اندازی این مکانها تسهیلات مختلف مشخص شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه تسطیح ماهواره ای برای اولین بار وارد ایران شده، تصریح کرد: مهمترین هدف ما بومی کردن این دستگاه و استفاده در تمامی کشور است چراکه استفاده از این دستگاه هزینه های سنگینی دارد که برای اولین بار در خاورمیانه استان فارس این حرکت بزرگ را آغاز کرده است.