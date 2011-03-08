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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

در کانونهای مساجد؛

کارگاه آموزشی "روش تحقیق" در یزد برگزار می شود

کارگاه آموزشی "روش تحقیق" در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد از برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق با گرایش گزارش نویسی ویژه اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سطح استان یزد خبر داد.

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به لزوم توجه به بعد آموزشی و ارتقای سطح علمی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، اظهار داشت: این دوره آموزشی 20 ساعته با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد، بیان داشت: علاقمندان به شرکت در این دوره تا 17 اسفند فرصت دارند برای ثبت نام به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانها مراجعه کنند.

مسئول کانون مساجد استان یزد ادامه داد: این دوره آموزشی 19 تا 20 اسفندماه از ساعت هشت تا 21 در ساختمان آموزش و پژوهش استانداری یزد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهی از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد و دفتر آموزش استانداری اعطا می شود از علاقمندان خواست برای شرکت و ثبت نام در این دوره ها اقدام کنند.

حکیمیان با اشاره به برگزاری مداوم دوره های آموزشی در طول سال، برگزاری دوره های آموزشی را در توانمندسازی و به روز رسانی نیروهای انسانی، آشنایی مدیران مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد در زمینه پژوهش و موثر دانست.

کد مطلب 1269870

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