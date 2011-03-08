کارگاه آموزشی "روش تحقیق" در یزد برگزار می شود

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به لزوم توجه به بعد آموزشی و ارتقای سطح علمی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، اظهار داشت: این دوره آموزشی 20 ساعته با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد، بیان داشت: علاقمندان به شرکت در این دوره تا 17 اسفند فرصت دارند برای ثبت نام به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانها مراجعه کنند.

مسئول کانون مساجد استان یزد ادامه داد: این دوره آموزشی 19 تا 20 اسفندماه از ساعت هشت تا 21 در ساختمان آموزش و پژوهش استانداری یزد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهی از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد و دفتر آموزش استانداری اعطا می شود از علاقمندان خواست برای شرکت و ثبت نام در این دوره ها اقدام کنند.

حکیمیان با اشاره به برگزاری مداوم دوره های آموزشی در طول سال، برگزاری دوره های آموزشی را در توانمندسازی و به روز رسانی نیروهای انسانی، آشنایی مدیران مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد در زمینه پژوهش و موثر دانست.