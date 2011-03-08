16 هزار استاندارد ملی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرحمان پور حبیبی ظهر سه شنبه در نشست کمیته فنی متناظر چوب و الوار در گرگان گفت: علاوه بر استانداردهای محصول، استانداردهای مدیریت، طراحی، امنیت و مسئولیت اجتماعی نیز در ایران تدوین شده است.
وی با تاکید بر اهمیت بومی سازی استانداردهای ملی و بین المللی، گفت: با تشکیل کمیته فنی متناظر چوب و الوار در استان گلستان از این پس استانداردهای این بخش متناسب با نیازهای کشور تدوین خواهند شد.
پورحبیبی تاکنون به منظور مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و بومی سازی آنها، پنج کمیته فنی متناظر شامل فولاد در خوزستان، سنگ در لرستان، جوش و جواهرات در اصفهان، ترانسفورماتور در زنجان و کمیته چوب و الوار در گلستان تشکیل شده است.
مدیرکل تدوین استانداردهای سازمان استاندارد، استاندارد غذای حلال، محصولات ارگانیک، الزامات مدیریت، خدمات پرستاری، رسیدگی به شکایات و رضایت مشتری را نیز از دیگر استانداردهای تدوین شده و در حال تدوین این سازمان ذکر کرد.
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