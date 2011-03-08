16 هزار استاندارد ملی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرحمان پور حبیبی ظهر سه شنبه در نشست کمیته فنی متناظر چوب و الوار در گرگان گفت: علاوه بر استانداردهای محصول، استانداردهای مدیریت، طراحی، امنیت و مسئولیت اجتماعی نیز در ایران تدوین شده است.

وی با تاکید بر اهمیت بومی سازی استانداردهای ملی و بین المللی، گفت: با تشکیل کمیته فنی متناظر چوب و الوار در استان گلستان از این پس استانداردهای این بخش متناسب با نیازهای کشور تدوین خواهند شد.

پورحبیبی تاکنون به منظور مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و بومی سازی آنها، پنج کمیته فنی متناظر شامل فولاد در خوزستان، سنگ در لرستان، جوش و جواهرات در اصفهان، ترانسفورماتور در زنجان و کمیته چوب و الوار در گلستان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: استانداردهای بین المللی در کمیته های فنی، بررسی و پس از تهیه پیش نویس به کشورهای عضو سازمان بین المللی استاندارد، ارسال و بعد از بررسی نظرات، متناسب با نیازهای هر کشور تدوین می شوند.



مدیرکل تدوین استانداردهای سازمان استاندارد، استاندارد غذای حلال، محصولات ارگانیک، الزامات مدیریت، خدمات پرستاری، رسیدگی به شکایات و رضایت مشتری را نیز از دیگر استانداردهای تدوین شده و در حال تدوین این سازمان ذکر کرد.

پورحبیبی یادآورشد: برای جلب مشارکت متخصصان و کارشناسان در این کمیته ها از این پس به اعضای کمیته های فنی، گواهی مشارکت داده می شود که در برخی از دانشگاهها به عنوان سند تحقیقاتی پذیرفته می شود.

وی متذکر شد: این آمادگی وجود دارد که کمیته های ملی تدوین استاندارد نیز در استان گلستان تشکیل شود.