خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکوی آرژانتینی که سابقه چندین دوره قهرمانی جهان را در کارنامه دارد و پرافتخارترین مربی جهان شناخته می‌شود، با عقد قراردادی هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده گرفت. مدت قرارداد وی تا پایان المپیک 2012 خواهد بود. وی پیش از این هدایت تیم ملی والیبال اسپانیا را در جام جهانی 2010 برعهده داشت.

سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران سالها به عنوان مربی در ایتالیا فعالیت کرده و چهار بار در لیگ این کشور به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده است. ولاسکو همچنین با تیم ملی والیبال ایتالیا 5 بار قهرمان لیگ جهانی شده، یک بار قهرمان جام جهانی ، سه بار قهرمان جام ملت های والیبال اروپا و در المپیک آتلانتا نیز به همراه تیم ایتالیا عنوان نایب قهرمان را به خود اختصاص داده است.

پرندی 64 ساله هم یکی از نامزدهای هدایت تیم ایران بود که با مسئولان فدراسیون به توافق نرسید. این مربی نیز مذاکرات مقدماتی را با مسئولان ایرانی انجام داد اما در نهایت با آنها به توافق نرسید.

