داود پرهیزکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بازیکنان امید از روحیه و آمادگی فنی بالایی برای مسابقه با قرقیزستان برخوردارند و با این شرایط به تکرار پیروزی دیدار رفت البته با گلهای بیشتر بسیار امیدواریم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ بازیکن مصدومی در اردوی تیم نداریم و تمام بازیکنان در سلامتی کامل به سر می برند اظهار داشت: کادر فنی با اضافه کردن انضاری فرد و حاج صفی ضمن تقویت تیم ، بارتجربی تیم را هم افزایش داده اند و با اتکا به بازیکنان خلاق و تکنیکی که در تیم امید حضور دارند تنها برای پیروزی به مصاف حریف خواهیم رفت.

سرپرست تیم امید با بیان اینکه قرقیزها برای صعود در مسابقه برگشت چاره ای جز حمله کردن و فوتبال هجومی ندارند، تصریح کرد: این شرایط بهترین فرصت برای بازیکنان ما خواهد بود تا برتری های فنی و تیمی خود را به نمایش بگذارند و با تعداد گلهای بیشتری حریف را شکست دهند. ضمن اینکه کادر فنی نیز شناخت کافی از تیم حریف را بدست آورده اند و برنامه های ویژه ای برای مسابقه برگشت دارند.

پرهیزکاری در خصوص وضعیت آب و هوایی شهر بیشکک برای مسابقه فردا اظهار داشت : برخلاف پیش بینی ها گرمای هوای بیشکک در این فصل سال همه را غافلگیر کرده بطوری که بازیکنان امید از بابت گرمای هوا کلافه شدند و حتی نمی خواهند از گرم کن های خود استفاده کنند.

وی همچنین با ابراز رضایت از وضعیت میزبانی کشور قرقیزستان اظهار داشت : خوشبختانه همه شرایط ایده آل است و تیم امید عصر امروز آخرین تمرین خود را در ورزشگاه اصلی برگزار خواهد کرد تا برنامه های تاکتیکی خود را برای مسابقه فردا مرور کند.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید قرقیزستان و ایران ساعت 15به وقت محلی (12:30به وقت تهران) فردا چهارشنبه به قضاوت داوران اردنی در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک برگزار خواهد شد. تیم امید کشورمان دیدار رفت را با تک گل بختیار رحمانی به برتری رسید.