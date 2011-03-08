ادبیات نقدها نباید منجر به جبهه بندی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ و هنر استان که عصر دوشنبه در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: نقد یک موهبت و هدیه الهی است و در نظام دینی ما دارای جایگاه ارزشمندی می باشد

وی اظهار داشت: البته در نقدها نباید از ادبیاتی استفاده کرد که منجر به جبهه بندی و مسمومیت فضا شود.

وی افزود: نباید تلقی ها بگونه ای باشد که مثلاً اگر کسی از طرح نسیم رحمت انتقادی کرد این انتقاد بر ضد دولت خوانده شود و اگر موافقتی شد بر ضد شخصیت دیگری قلمداد شود.

وی تصریح کرد: نقدهای متنوع ای برروی اجرای طرح نسیم رحمت که یکی از گسترده ترین طرحهای فرهنگی در کشور است انجام پذیرفت که مجریان طرح باید با نقد مسیر، برخی دغدغه ها را رفع کنند.

استاندار ایلام در استان بیان کرد: برنامه های آینده این طرح باید بصورت کامل و جامع به حضور نماینده ولی فقیه در استان تقدیم شود تا چنانچه ایشان مصلحت دیدند طرح ادامه پیدا کند و اگر ادامه راه نیز به مصلحت ندیدند طرح در همین مقطع پایان یابد.

اعلایی گفت: یکی از سیاستهای دولت برون سپاری فعالیتهای فرهنگی و سپردن کارها به بخش خصوصی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: استان در مقوله ستاد تسهیلات سفر های نوروزی و کاروانهای راهیان نور برنامه های متنوعی را طراحی کرده تا بتوان از این ظرفیت توانمندیها، جاذبه ها و ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف بیش از پیش معرفی شود.

در ابتدا این جلسه مجریان طرح نسیم رحمت به ارائه گزارش کاملی از طرح پرداختند و سپس حجت الاسلام ملکی مدیر کل ارشاد اسلامی استان در سخنانی گفت: مراحل اجرای طرح نسیم رحمت بصورت کامل، طبق قانون برگزار شده است و هیچ گونه شائبه ای ندارد.

وی افزود: در حین اجرای طرح دستگاه های نظارتی و حسابرسی بصورت قدم به قدم بر مراحل انجام کار اشراف داشته و دارند.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح یک میلیارد تومان هزینه شده و این رقم به تأیید ناظرین رسیده است.