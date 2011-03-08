اعزام نظامیان انگلیسی به لیبی اشتباه بزرگ دیوید کامرون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیشن در گزارشی با اشاره به بازداشت نظامیان انگلیسی توسط انقلابیون در یکشنبه گذشته در شرق لیبی نوشت : "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس که شخصا ماموریت نظامیان انگلیسی به لیبی را تایید کرده بود، زمانی که مقامات لیبیایی تماسهای تلفنی وی با نظامیان را منتشر کردند، مشخص شد که این عملیات بدون برنامه ریزی و به صورت غیرحرفه ای انجام شده بود.

در همین حال "ریچارد نورترن" سفیر انگلیس در لیبی در رابطه با اظهارات یکی از رهبران انقلابیون در این باره که فرود آمدن نظامیان با چتر در بخش تحت کنترل انقلابیون لیبی غیرمعقولانه بود، گفت : نمی دانم نظامیان انگلیسی چطور در لیبی فرود آمدند.

به نوشته نیشن، عملیات ناهماهنگ نظامیان انگلیسی در لیبی سبب شرمساری کامرون شده است، زیرا وی تلاش کرده بود تا از آن به عنوان پاسخ انگلیس به بحران در لیبی یاد کرده بود.

این روزنامه پاکستانی در ادامه نوشت : کامرون که مجوز فرود آمدن نظامیان انگلیسی را در لیبی تایید کرده بود به مقامات گفته بود انگلیس درصدد آن بوده تا با شخصیتهای برجسته مخالفان در لیبی ارتباط برقرار کند. ماموریت نظامیان انگلیسی در لیبی نشان می دهد که این ماموریت پاسخ نیروهای اروپایی به بحران در لیبی بود.

این درحالی است که یک سخنگوی دولت موقت انقلابیون در بنغازی در این باره گفت : مسلح بودن این افراد سبب نگرانی شده و این گمان می رفت که آنها برای حمله به مخالفان قذافی در این منطقه فرود می آیند.

بی بی سی نیز گزارش داد که یک بالگرد ارتش انگلیس افراد مذکور را در نزدیکی شهر بنغازی پیاده کرده است. آنها در ابتدا داشتن هر گونه سلاح را تکذیب کرده اند، اما پس از بازرسی مشخص شده که مسلح بوده و گذرنامه های دست کم 4 کشور را به همراه دارند.