مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم در گفتگو با خبرنگارمهر در قم، با اشاره به اینکه فاز اول انتقال آب به قم تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به پایان میرسد گقت: با اتمام فاز اول این پروژه ۲۵۰۰ لیتر آب برثانیه به شهر قم منتقل میشود.
سید حسن رضوی مهر افزود: فاز اول این پروژه در حال حاضر در مرحله تست و آب اندازی قسمتی از خط و همچنین نصب برخی شیرآلات خط انتقال قرار دارد که با اتمام این مراحل فاز اول افتتاح میشود.
وی با اشاره به اینکه در این پروژه تونلی به طول ۳۶ کیلومتر قراردارد ابراز داشت: درحال حاضر تنها ۱۷۰۰متر از احداث این تونل باقی مانده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای قم درباره نحوه انتقال ۲۵۰۰ لیتر آب بر ثانیه با وجود عدم کامل شدن تونل بیان کرد: با احداث ایستگاه پمپاژ، آب بخشی از این تونل را دور زده و تنها ۲۴ کیلومتر را طی میکند و سپس وارد سد گلپایگان شده و از آنجا در خط انتقال قرار گرفته و به شهر قم میرسد.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با اتمام فاز اول پروژه آب رسانی به قم، ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب به این شهر منتقل میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم در گفتگو با خبرنگارمهر در قم، با اشاره به اینکه فاز اول انتقال آب به قم تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به پایان میرسد گقت: با اتمام فاز اول این پروژه ۲۵۰۰ لیتر آب برثانیه به شهر قم منتقل میشود.
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