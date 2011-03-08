آمادگی برپایی بازار فیلم را در جشنواره کیش نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای جشنواره بین‌المللی کیش با حضور محمد خزاعی دبیر جشنواره، عفت خانی‌پور مشاور رئیس و مدیر کل مناطق آزاد و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی در مجتمع فرهنگی و هنری اسوه برگزار شد.

این نشست برخلاف نشست‌های جشنواره‌های دیگر با استقبال اهالی رسانه رو برو شد به نحوی که در همان دقایق ابتدایی تمام صندلی‌های سالن همایش‌ها پر شد و عده زیادی از خبرنگاران به اجبار جلسه را ایستاده دنبال کردند. از نکات دیگر این جلسه که جلب توجه می‌کرد، حضور عفت خانی‌پور در این نشست بود. ظاهرا برای اولین بار همکاری حوزه اقتصادی و فرهنگی در یک نشست خبری مرور می‌شد و این مساله می‌تواند نوید بخش تبلیغات فرهنگی در حوزه اقتصاد و تزریق سرمایه در فرهنگ و هنر و برگزاری جشنواره‌ها باشد.

در ابتدای این نشست عشیری جشنواره بین‌المللی فیلم کیش را اتفاق منحصر به فرد سینمای ایران در منطقه دانست و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره پرداختن به پتانسیل‌های آیینی و فرهنگی و هنری است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. سینمای ایران با وجود شناخته بودن در سطح دنیا در منطقه کمتر مورد بازشناخت قرار گرفته است.

خزاعی نیز در شروع صحبت‌های خود قبل از هر چیز از کامران شیردل به خاطر راه اندازی جشنواره فیلم کیش در سال‌های گذشته تشکر کرد و با تاکید بر اینکه جشنوارهای که در سال جدید قرا است برگزار شود تفاوت ویژه‌ با جشنواره‌های فیلم کیش برگزار شده دارد، عنوان کرد: همه فکر می‌کنند این جشنواره ادامه همان جشنواره‌ای است که در سال‌های قبل برگزار می‌شد اما ما در جلسات متعددی که برای برگزاری جشنواره فیلم کیش داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید دامنه گسترده‌تر نسبت به دوره‌های قبل داشته باشد و به نوعی اولین دوره برگزاری این جشنواره است.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم کیش چند مبحث اساسی را مورد نظر خود قرار داده است. یکی از این مباحث پرداختن به جایگاه تعالیم حیات بخش اسلام در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه است. توجه به آیین‌ها، آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن اسلامی و بومی کردن این مفاهیم از نکات دیگر این جشنواره است. اما مهمتر از همه این ها پرداختن به خلیج فارس است. ما سال‌ها در مورد خلیج فارس با کشورهای منطقه بحث و گفتگو کردیم و شیطنت‌هایی هم از طرف این کشورها در مورد به رسمیت نشناختن عنوان این خلیج دیده شده است. اما اختصاص یک روز از سال به خلیج فارس کافی نیست و باید در حوزه فرهنگ و هنر هم به این مسائل پرداخته شود.

دبیر جشنواره فیلم کیش اشاره‌ای هم به جذابیت‌های توریستی و اقتصادی این منطقه کرد: توجه به جاذبه‌های گردشگری ایران یکی از اهداف برگزاری این جشنواره است. خیلی وقت‌ها جشنواره‌ها دلیل مناسبی برای شناساندن جاذبه‌های گردشگری کشورها می‌شود و مناطق آزاد هم می‌توانند در این مورد موفق عمل کنند.

در ادامه این نشست قرار شد خانی پور در مورد چرایی برگزاری جشنواره فیلم کیش در این جزیره و دلیل این انتخاب توضیح بدهد. او با تاکید بر اینکه برای اولین بار ارگان اقتصادی کشور تصمیم به برگزاری جشنواره‌ای هنری گرفته است، گفت: در مدت یک سالی که در امور مناطق آزاد فعالیت کردم بی‌توجهی به هنر و فرهنگ توجه مرا جلب کرد. همینطور لوکیشن‌های زیبایی در مناطق آزاد وجود دار که اکثر کاگردانان و فیلمسازان از این لوکیشن‌ها بی اطلاع هستند و استفاده‌ای از آنها نمی‌کنند.

وی همچنین افزود: به طور مثال فیلم سینمایی در منطقه قشم در حال ساخته شدن است که قرار است بخشی از این فیلم تصاویری از آفریقا و غنا را نشان دهد و این بخش‌ها در جزیره قشم فیلمبرداری می‌شود. به جای اینکه هنرمندان به آفریقا و غنا بروند و ما تصمیم گرفتیم با برگزاری این جشنواره نظر آنها را به سمت مناطق آزاد جلب کنیم.

محمد خزاعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد قسمت‌های مختلف جشنواره بین‌المللی فیلم کیش توضیح داد. وی عنوان کرد که جشنواره فیلم کیش از شش بخش و 22 قسمت تشکیل شده است. بخش‌های اصلی این جشنواره مسابقه سینما ایران با عنوان خلیج فارس، مسابقه سینمای بین‌الملل با عنوان حکیم ابوعلی سینا، کلک فیروزه‌ای، سینما ویدئو، سینمای کوتاه، سینمای مستند و نوعی نگاه هستند.

بخش مسابقه سینمای ایران از بخش‌های مختلفی چون سینمای بلند، ویئو سینما، سینمای کوتاه و مستند تشکیل شده است. همچنین بخش سینمای بین‌الملل هم این بخش‌ها را در برمی‌گیرد و به فیلم‌هایی توجه داشته که مناطق آزاد ساخته شده‌اند. کلک فیروزه‌ای مخصوص فیلمنامه‌ها است و نوعی نگاه هم فیلم‌های 262 ثانیه‌ای را در برمی‌گیرد که مختص جشنواره فیلم کیش ساخته شده‌اند.

فیلم‌های ارائه شده به جشنواره فیلم کیش فیلم‌هایی هستند که از سال 1385 خورشیدی و 2005 میلادی تولید شده‌اند. فیلمسازان در این دوره از جشنواره 2746 اثر به دبیرخانه ارسال کرده‌اند و خزایی موفقیت در این استقبال را مدیون زمان کافی دادن به فیملسازان و تبلیغات مناسب در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی دانست.

89 اثر در بخش سینمای ایران، 108 اثر در بخش سینما ویدئو، 494 اثر در بخش کوتاه که 27 فیلم منتخب این بخش است، همچنین 83 اثر در بخش پویانمایی، 521 اثر در حوزه مستند کوتاه، 163 اثر در حوزه مستند بلند و 246 فیلمنامه برای رقابت در بخش کلک فیروزه‌ای به جشنواره ارسال شده است. همچنین 700 فیلم در بخش بین‌الملل به جشنواره فیلم کیش رسیده است که از میان کشورهای شرکت کننده دبیر جشنواره به هند، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، انگلستان، کانادا، کره، ژاپن، فرانسه و... اشاره کرد.

بعد از آمار و ارقام‌های جشنواره خزاعی توضیحات بیشتری در مورد دلیل برگزاری جشنواره فیلم کیش داد و این جشنواره را همچنان و با اصرار تمام از جشنواره‌هایی که در دوره‌های قبل با همین نام برگزار می‌شد، متمایز دانست. هر چند که با وجود این همه اصرار باز هم حاضرین در سالن در مورد تفاوت‌ها سوال پرسیدند.

دبیر جشنواره فیلم کیش با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و کشورهای منطقه توضیح داد: ما در حال حاضر یک منطقه خوب جغرافیایی با اشتراکات فراوان فرهنگی و مذهبی و زبانی را از دست داده‌ایم و تمام وقت و انرژی خود را برای کشورهای اروپایی گذاشته بودیم در صورتی که بسیاری از کشورهای اروپایی امروز برای آسیا و خاورمیانه برنامه ریزی کرده‌اند و نتیجه این برنامه ریز‌ها را هم دیده‌اند. همه جشنواره‌هایی که در سطح منطقه برگزار می‌شوند، مثل جشنواره فیلم دبی و ابوظبی با سرمایه دولتی برگزار می‌شوند با اینکه سرمایه گذار خصوصی کلانی از آنها حمایت می‌کند اما جشنواره فیلم کیش چنین پشتوانه‌ها را ندارد.

خانی پور نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود با عنوان اینکه برای اولین بار است در یک نشست فرهنگی و هنری حضور دارد و می‌خواهد از این موقعیت سوء استفاده کند، افزود: سعی می‌کنیم در یکی از مناطق آزاد شهرک سینمایی را دایر کنیم و برای این کار هم سرمایه گذار خارجی اعلام آمادگی کرده است. همچنین بعد از برگزاری جشنواره فیلم کیش امور مناطق آزاد جشنواره‌ای عکاسی از خزر تا خلیج فارس را برگزار می‌کند.

اما محمد خزاعی در ادامه نقبی هم به نحوه درآمد زایی تهیه کنندگان در سینمای ایران زد: سینمای ما دولتی است و پس باید دولت از این سینما حمایت کند. اگر بگوییم سینمای خصوصی داریم به خودمان دروغ گفتیم. اگر قرار باشد در سینمای ایران فیلمی با سرمایه خصوصی ساخته شود تعدادشان در سال به 10 فیلم هم نمی‌رسد و این در حالی است که بخش اعظم از این فیلم‌ها هم با سرمایه‌های دولتی ساخته می‌شوند.

وی در مورد حضور 30 طلاب حوزه علمیه قم توضیح داد: در بخش نوعی نگاه از 130 فیلمنامه حمایت کردیم که از میان این فیلمنامه‌ها 30 عنوان مربوط به طلاب و روحانیون جوان حوزه علمیه قم می‌شود. این طلاب علاقه زیادی به فیلمسازی از خود نشان دادند هر چند که تمام فیلمهای ساخته شده‌ آنها در بخش اصلی نوعی نگاه نیست.

خزاعی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار است برای این تولید انبود که در بخش فیلم کوتاه قرار می‌گیرند چه اتفاقی بیافتد و آیا بازار بین‌المللی برای این جشنواره تدارک دیده شده است یا خیر، گفت: به خاطر اینکه این فیلم‌ها پنج دقیقه‌ای است محل مناسبی برای عرضه دارند و با رایزنی‌هایی که با شبکه‌های خارجی داشتیم خیلی از این فیلم‌ها را بدون هیچ هزینه‌ای 14 شبکه می‌دهیم و تعدادی هم تلویزیون برای فروش می‌خرد. همچنین امسال بازار فیلم نداریم چون بازار فیلم نیاز به آمادگی دارد و جشنواره‌هایی که بازار برگزار می‌کنند بدون هیچ آمادگی این کار را انجام می‌دهند.

دبیر جشنواره فیلم کیش در پایان عنوان کرد: به خاطر برپایی جشنواره فیلم کیش در حال آماده کردن هفت سالن سینما برای نمایش فیلم‌ها در این جزیره هستیم چرا که کیش تنها یک سالن سینما داشت. سینمای روباز هم با برگزاری این جشنواره در اردیبهشت قابل بهره‌برداری است.