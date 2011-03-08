مبارزه علیه علفهای هرز بصورت زمینی و هوایی در دهلران آغاز شد

محمد رضا میرازیی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مبارزه علیه علفهای هرز پهن برگ وباریک بصورت زمینی وهوایی توسط یک فروند هواپیمای سمپاشی در سطح مزارع شهرستان دهلران آغازشده است .

وی گفت: مبارزه هوایی علیه علفهای هرز بصورت هوایی تاکنون به مقدار هزار و870 هکتار بوده که مجموعا مبارزه زمنینی علیه علفهای هرز باریک برگ وپهن برگ توام با هم 8 هزار و750 هکتاراست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: مبارزه شیمیایی ومکانیکی علیه علفهای هرز مزارع دانه های روغنی 720 هکتار بوده که جمع اًتاکنون مبارزه علفهای هرز 14 هزار و674 هکتار در این شهرستان صورت گرفته است .

میرزائی افزد: سموم استفاده شده در این مبارزه از نوع آتلانتیس به مقدار 250 لیتر، آپیروس 13 کیلوگرم، گرانستار 500 لیتر، تاپیک 2870 لیتر، لونترول لیتر و سوپر گالانت 650 لیتر که جمعاً تاکنون مقدار چهار هزار و832 کیلو لیتر انواع سموم مصرف شده است .

وی گفت: پیش بینی می شود در سال 89 در سطح مزارع شهرستان دهلران مقدار 23 هزار هکتار از این مزارع علیه علفهای هرز مبارزه شود.