مبارزه علیه علفهای هرز بصورت زمینی و هوایی در دهلران آغاز شد

محمد رضا میرازیی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مبارزه علیه علفهای هرز پهن برگ وباریک بصورت زمینی وهوایی توسط یک فروند هواپیمای سمپاشی در سطح مزارع شهرستان دهلران آغازشده است.
وی گفت: مبارزه هوایی علیه علفهای هرز بصورت هوایی تاکنون به مقدار هزار و870 هکتار بوده که مجموعا مبارزه زمنینی علیه علفهای هرز باریک برگ وپهن برگ توام با هم 8 هزار و750 هکتاراست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: مبارزه شیمیایی ومکانیکی علیه علفهای هرز مزارع دانه های روغنی 720 هکتار بوده که جمع اًتاکنون مبارزه علفهای هرز 14 هزار و674 هکتار در این شهرستان صورت گرفته است.
میرزائی افزد: سموم استفاده شده در این مبارزه از نوع آتلانتیس به مقدار 250 لیتر، آپیروس 13 کیلوگرم، گرانستار 500 لیتر، تاپیک 2870 لیتر، لونترول لیتر و سوپر گالانت 650 لیتر که جمعاً تاکنون مقدار چهار هزار و832 کیلو لیتر انواع سموم مصرف شده است.
وی گفت: پیش بینی می شود در سال 89 در سطح مزارع شهرستان دهلران مقدار 23 هزار هکتار از این مزارع علیه علفهای هرز مبارزه شود.
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