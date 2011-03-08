نقش مساجد در ارائه اسلوب متقنن در تربیت اسلامی غیرقابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، فلاح زاده اظهار داشت: مسجد از زمان صدر اسلام تاکنون سنگر مقدس رویارویی با جهل، کفر، مذلت و گمراهی و همه انحرافات و بدیها بوده است که مومنان و حق جویان حقیقت طلب در آن مأمن می گزینند تا در صفوفی منسجم و به هم پیوسته به ندای جاودانه توحید، لبیک گویند.

وی افزود: البته بر کسی پوشیده نیست که در فرهنگ اصیل اسلامی، مساجد نه تنها اماکنی پاک و مقدس برای عبادت، بلکه جایگاهی عظیم برای رسیدگی به بسیاری از امور و مسائل جامعه اسلامی هستند که از این طریق، روح معنویت و تعبد بر جسم جامعه دمیده می شود و مبانی جهان بینی و ایدئولوژیکی مسلمانان تقویت می شود.

فلاح زاده ادامه داد: علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که مساجد همواره در تقویت روحیه اخوت و اتحاد و همدلی نقش موثری داشته اند چنانکه اثرات این اماکن ارزشمند در هدایت و پیروزی انقلاب اسلامی و سپس پشتیبانی از جبهه های نبرد حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس در خاطر ملت مسلمان ایران نقش بسته است.

وی یادآور شد: نقش مساجد در ترویج ارزشهای اسلامی، نشر فرهنگ غنی ائمه معصومین علیهم السلام همچنین ارائه اسلوبی متقن در تربیت اسلامی، نقشی ظریف، حساس و اساسی است که در قاموس آموزه های مکتب مترقی اسلام، برای این مراکز مهم اسلامی تبیین شده است.

فلاح زاده، هجدهم اسفندماه، سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد را فرصتی ارزشمند و مبارک برای یادآوری اینکه مساجد همواره پایگاه های مستحکم و اصیل انقلاب اسلامی بوده اند، دانست.

وی بیان داشت: از این مناسبت می توان به عنوان روز "تجلیل از نقش این مراکز مقدس در گسترش فرهنگ والای اسلام ناب محمدی (ص)، وحدت آفرینی و تربیت نسل نوپا" یاد کرد.