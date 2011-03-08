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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

ابقای اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

ابقای اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

پس از رای گیری مجلس خبرگان و تغییر ریاست این مجلس از آیت الله هاشمی رفسنجانی به آیت الله مهدوی کنی توسط نمایندگان ملت در خبرگان رهبری، دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان ابقا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از رای گیری مجلس خبرگان و تغییر ریاست این مجلس از آیت الله هاشمی رفسنجانی به آیت الله مهدوی کنی توسط نمایندگان ملت در خبرگان رهبری، اعضای خبرگان ، هیئت رئیسه را در سمت خود ابقا کردند.

بر اساس این گزارش، اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه نهم دور چهارم به شرح زیر انتخاب شدند.

آیت‌الله مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محمد یزدی نایب رئیس اول
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس دوم
آیت‌‌الله سید احمد خاتمی و آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌‌آبادی بعنوان منشی‌
کد مطلب 1269886

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