علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که در دقایق پایانی دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز بین سینا عشوری هافبک این تیم و آندرانیک تیموریان هافبک تیم حریف رخ داد، گفت: وقتی آندو آن حرکت را انجام داد، بازیکن ما را به واکنش وادار کرد و من فکر نمی‌کنم پیش از آن خطا بازیکن ذوب‌آهن به این بازیکن اهانتی کرده باشد.

وی اضافه کرد: در زمان آن صحنه یاد حرکت فرانک ریکارد و رودی فولر در جام جهانی 1990 ایتالیا افتادم زیرا حرکت آندو غیرورزشی بود. بازیکنان بداخلاق هم نباید چنین حرکتی را در زمین فوتبال انجام دهند، چه برسد به آندرانیک تیموریان که یک بازیکن ملی‌پوش است.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: نفراتی مانند آندرانیک تیموریان که از جمله بازیکنان با اخلاق است، باید الگوی جوانان بوده و در شرایط سخت هم حرکات مناسبی انجام دهد اما نمی‌دانم چطور می‌توان چنین حرکتی را توجیه کرد.

وی با تاکید بر آمادگی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای دیدار با تیم راه‌آهن در هفته بیست و ششم لیگ برتر ادامه داد: بعد از تساوی با تراکتورسازی، تمرینات خوبی را برگزار کردیم و آماده‌ایم با پیروزی در این بازی به مصاف الشباب عربستان برویم.

شجاعی در پایان گفت: الشبابی‌ها فصل گذشته از گروه‌شان به عنوان تیم نخست صعود کرده و حتی در مرحله یک هشتم نهایی استقلال را شکست دادند و با توجه به کسب امتیاز در بازی گذشته در زمین حریف اماراتی، نشان داده‌اند در این فصل هم تیم قدرتمندی هستند اما ما هم امروز یکی از تیم‌های برتر آسیا هستیم و برای تداوم موفقیت‌های خود باید در این دیدار هم پیروز شویم.

دیدار تیم‌های فوتبال راه‌آهن شهرری و ذوب‌آهن اصفهان در هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان برگزار می‌شود.