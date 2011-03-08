راه اندازی تعاونی تولید کشاورزی در عقدا برای ساماندهی باغات انار

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در نامه ای به وزیر کشاورزی ضمن درخواست برای تجدید نظر تعرفه برق بخش کشاورزی و پیگیری مشکلات تعاونیهای تولید کشاورزی این شهرستان در زمینه تامین اعتبار و امکانات، خواستار تشکیل یک تعاونی تولید در شهر عقدا از توابع این شهرستان برای ساماندهی باغات انار آن که جایگاه ویژه ای در بازار داخلی و خارجی دارد، شد.

وی در این نامه که پیرو بازدید وی از پروژه های دو تعاونی تولید کشاورزی این شهرستان صورت گرفت، آورده است: در محدوده چاههای کشاورزی تحت پوشش تعاونی تولید نگین شمال اردکان از محل اعتبارات ملی تعاونیهای تولید، پروژه های لوله گذاری و احداث راههای دسترسی انجام گرفته و بهره برداران باید 20 درصد از هزینه های طرح را به عنوان خودیاری پرداخت کنند که این موضوع با توجه به خشکسالی های متوالی و کاهش درآمد کشاورزان و از طرفی همزمانی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت برق و سایر حاملهای انرژی و نهاده های کشاورزی باعث فشار مضاعف بر کشاورزان شده است.

وی در ادامه ضمن درخواست اعتبار برای ادامه اجرای عملیات آب و خاک در سایر اراضی تحت نظارت تعاونی تولید نگین شمال اردکان، خواستار بخشش سهم خودیاری و یا طبق درخواست کشاورزان، مشارکت آنها با هزینه و امکانات خود در قسمتی از عملیات این پروژه ها شده است.

تابش همچنین با اشاره به تحت پوشش قرار دادن چهار هزار و 500 هکتار از باغات پسته این شهرستان با سه هزار نفر کشاورز توسط تعاونی تولید سبز دشت محمدیه و انجام مطالعات اولیه برای اجرای عملیات آب و خاک، بر تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه های انتقال آب تاکید کرد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در بخش دیگری از نامه با تشریح وضعیت و محدودیت های اقلیمی منطقه و سختکوشی و پشتکار کشاورزان آن،ضمن تاکید بر پشتیبانی دولت و اعمال ابزارهای حمایتی جدید، تجدیدنظر جدی در رابطه با تعرفه برق کشاورزی را خواستار شده است.