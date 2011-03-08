مرگ 148 نفر بر اثر مسمومیت با گاز CO در دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر قره داغی با اشاره به کاهش 14 درصدی مرگ ناشی از مسمومیت با گاز در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: با وجود کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز در ده ماهه امسال، متاسفانه میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته به نحوی که از رقم 94 نفر فوتی در دی سال گذشته به 148 نفر در دی ماه امسال رسیده است.

وی ادامه داد: در 10 ماهه امسال 497 نفر به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد 355 نفر مرد و مابقی زن بودند.

قره داغی افزود: بیشترین میزان مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در دی امسال با رقم 37 نفر مربوط به استان تهران است که از مجموع این افراد 29 نفر مرد و هشت نفر زن بودند.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در ادامه به هموطنان هشدار داد: با توجه به نزدیک شدن نوروز و آغاز سفرهای نوروزی، مسافران در انتخاب اقامتگاه ها حتما به ایمنی وسایل گرمازای به کار گرفته شده در این مراکز توجه لازم را داشته باشند و از روشن کردن گازهای خوراک پزی در چادرهای مسافرتی جدا خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از گازگرفتگی با گاز مونوکسیدکربن باید در محل استفاده از وسیله گرمایشی ، تهویه مناسب وجود داشته باشد، به نحوی که امکان ورود هوای تازه به آن فضا و خروج مقداری از هوا ـ رفت و آمد هوا ـ وجود داشته باشد.

قره داغی یادآور شد: برای برقراری تهویه باید از لوله و کلاهک دودکش مناسب و هواکش برقی استفاده کرد و همیشه منفذی برای ورود هوا به محل زندگی در نظر گرفت.